Una nueva investigación académica contradice una de las afirmaciones centrales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: que los aranceles impuestos por su administración son financiados principalmente por productores extranjeros. De acuerdo con el estudio, son los consumidores e importadores estadounidenses quienes están asumiendo casi todo el costo de estas medidas.
TENSIÓN COMERCIAL
¿Quién paga los aranceles de Donald Trump?
Un estudio revela que el 96% del costo de los aranceles de Trump recae en Estados Unidos, cuestionando su poder en la guerra comercial.
Este estudio surge desde una institución europea en plena tensión entre Estados Unidos y Europa, luego de que Trump amenazase al viejo continente con aumentar aranceles si no le permiten anexar Groenlandia a Estados Unidos.
Trump defendió reiteradamente que sus aranceles —implementados de manera agresiva durante el último año— funcionan como una herramienta eficaz para recaudar ingresos y presionar a gobiernos extranjeros en negociaciones comerciales y geopolíticas.
Esta narrativa se vio reforzada por el buen desempeño de la economía estadounidense en 2025, que mostró un crecimiento sólido y una inflación relativamente contenida, en contraste con el estancamiento observado en Europa y otras economías avanzadas.
Sin embargo, un estudio publicado hoy, 19/01, por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, uno de los centros de investigación más prestigiosos de Alemania, sugiere que los efectos reales de los aranceles se manifiestan con el tiempo en forma de mayores precios al consumidor en Estados Unidos, y no como una transferencia de costos desde el exterior.
Los datos de la investigación sobre los aranceles
Los investigadores analizaron US$ 4 billones en envíos internacionales entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y concluyeron que los exportadores extranjeros absorbieron apenas el 4% del impacto de los aumentos arancelarios, al reducir precios.
El 96% restante fue asumido por consumidores e importadores estadounidenses. “En lugar de actuar como un impuesto a los productores extranjeros, los aranceles funcionaron como un impuesto al consumo de los estadounidenses”, señala el informe.
Julian Hinz, profesor de economía de la Universidad de Bielefeld y coautor del estudio, fue contundente en dialogo con Wall Street Journal:
Según Hinz, los US$ 200.000 millones adicionales en ingresos arancelarios recaudados el año pasado “fueron pagados casi exclusivamente por estadounidenses”, lo que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias en el mediano plazo.
Otros estudios sobre los aranceles
Los resultados coinciden con investigaciones recientes del Laboratorio de Presupuesto de Yale y de economistas de la Escuela de Negocios de Harvard, que también concluyeron que solo una pequeña fracción de los costos arancelarios fue absorbida por productores extranjeros.
Un estudio de Harvard indicó que apenas el 20% de los aranceles se reflejó en precios al consumidor seis meses después de su aplicación, mientras que el resto fue absorbido por importadores y minoristas estadounidenses.
Los aranceles también alteraron significativamente los flujos comerciales. Frente a mayores impuestos de entrada a Estados Unidos, exportadores de países como India mantuvieron sus precios, pero redujeron el volumen de envíos entre un 18% y un 24%, en comparación con regiones como la Unión Europea, Canadá y Australia. En el caso europeo, las exportaciones alemanas a Estados Unidos, que habían crecido con fuerza en años recientes, se contrajeron de manera abrupta en 2025.
El debate cobra especial relevancia en momentos en que Trump vuelve a amenazar con aranceles más altos a Europa como herramienta de presión política, incluso para impulsar la anexión de Groenlandia. De aplicarse estas medidas, la producción económica de la eurozona podría caer entre 0,2% y 0,5%, según estimaciones de Capital Economics.
El estudio concluye que, hasta ahora, los aranceles han golpeado principalmente el bolsillo de los estadounidenses.
