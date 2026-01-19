¿Quién paga los aranceles de Donald Trump?

Los datos de la investigación sobre los aranceles

Los investigadores analizaron US$ 4 billones en envíos internacionales entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y concluyeron que los exportadores extranjeros absorbieron apenas el 4% del impacto de los aumentos arancelarios, al reducir precios.

El 96% restante fue asumido por consumidores e importadores estadounidenses. “En lugar de actuar como un impuesto a los productores extranjeros, los aranceles funcionaron como un impuesto al consumo de los estadounidenses”, señala el informe.

Julian Hinz, profesor de economía de la Universidad de Bielefeld y coautor del estudio, fue contundente en dialogo con Wall Street Journal:

No existe tal cosa como que los extranjeros transfieran riqueza a Estados Unidos en forma de aranceles. No existe tal cosa como que los extranjeros transfieran riqueza a Estados Unidos en forma de aranceles.

Según Hinz, los US$ 200.000 millones adicionales en ingresos arancelarios recaudados el año pasado “fueron pagados casi exclusivamente por estadounidenses”, lo que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias en el mediano plazo.

Otros estudios sobre los aranceles

Los resultados coinciden con investigaciones recientes del Laboratorio de Presupuesto de Yale y de economistas de la Escuela de Negocios de Harvard, que también concluyeron que solo una pequeña fracción de los costos arancelarios fue absorbida por productores extranjeros.

Un estudio de Harvard indicó que apenas el 20% de los aranceles se reflejó en precios al consumidor seis meses después de su aplicación, mientras que el resto fue absorbido por importadores y minoristas estadounidenses.

Los aranceles también alteraron significativamente los flujos comerciales. Frente a mayores impuestos de entrada a Estados Unidos, exportadores de países como India mantuvieron sus precios, pero redujeron el volumen de envíos entre un 18% y un 24%, en comparación con regiones como la Unión Europea, Canadá y Australia. En el caso europeo, las exportaciones alemanas a Estados Unidos, que habían crecido con fuerza en años recientes, se contrajeron de manera abrupta en 2025.

El debate cobra especial relevancia en momentos en que Trump vuelve a amenazar con aranceles más altos a Europa como herramienta de presión política, incluso para impulsar la anexión de Groenlandia. De aplicarse estas medidas, la producción económica de la eurozona podría caer entre 0,2% y 0,5%, según estimaciones de Capital Economics.

El estudio concluye que, hasta ahora, los aranceles han golpeado principalmente el bolsillo de los estadounidenses.

