Trump sacude a Europa: aranceles y caída de bolsas por Groenlandia

Pese a las caídas, analistas señalaron a Barron’s que la reacción del mercado fue relativamente moderada en comparación con episodios anteriores. En abril de 2025, los llamados aranceles “recíprocos” impulsados por la Casa Blanca provocaron una liquidación mucho más severa en los mercados globales.

“La reacción del mercado a esta escalada ha sido relativamente moderada”, afirmó Derren Nathan, jefe de investigación de acciones de Hargreaves Lansdown, al mismo medio, quien añadió que los inversionistas podrían estar descontando “un generoso grado de farol” dadas las amenazas previas del presidente que finalmente no se materializaron.

La reacción de los mercados en el resto del mundo

En Asia, las bolsas también cerraron mayormente a la baja ante el deterioro de la confianza global. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,1%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio perdió un 0,3%. La excepción fue Corea del Sur, donde el KOSPI avanzó un 1,3%, impulsado por un fuerte repunte en las acciones de fabricantes de chips, luego de que Micron Technology anunciara planes para adquirir una instalación en Taiwán.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense retrocedió un 0,2% frente a una canasta ponderada de sus principales pares. En tanto, los mercados de acciones y bonos en Estados Unidos permanecieron cerrados debido a la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., lo que limitó el volumen de operaciones y la reacción inmediata de Wall Street.

