Trump sacude a Europa: aranceles y caída de bolsas por Groenlandia

Las acciones europeas iniciaron la semana con fuertes pérdidas, mientras que los metales preciosos alcanzaron nuevos máximos históricos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a varios países de la OTAN como parte de la presión de la Casa Blanca para concretar la adquisición de Groenlandia.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó cerca de un 1% en las primeras operaciones del día 19/01, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante el recrudecimiento de las tensiones comerciales. En Alemania, el Dax de Fráncfort se desplomó un 1,2%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedió un 0,4%. En Francia, el CAC 40 de París registró una caída más pronunciada, del 1,4%, arrastrado por el sector industrial y financiero.
Las amenazas de Donald Trump
El golpe a los mercados se produjo tras un mensaje publicado por Trump el sábado en su red Truth Social, en el que anunció que, a partir del 01/02, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y el Reino Unido estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes exportados a Estados Unidos.
Además, el mandatario advirtió que el gravamen se elevará al 25% el 1 de junio de 2026, y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para la “compra total de Groenlandia”.
En contraste con la debilidad bursátil, los metales preciosos actuaron como refugio ante la incertidumbre. Los futuros del oro subieron un 1,8%, hasta alcanzar un récord de US$ 4.677 por onza, mientras que los futuros de la plata se dispararon un 5%, situándose en torno a los US$ 93 por onza, también en máximos históricos.
Pese a las caídas, analistas señalaron a Barron’s que la reacción del mercado fue relativamente moderada en comparación con episodios anteriores. En abril de 2025, los llamados aranceles “recíprocos” impulsados por la Casa Blanca provocaron una liquidación mucho más severa en los mercados globales.
“La reacción del mercado a esta escalada ha sido relativamente moderada”, afirmó Derren Nathan, jefe de investigación de acciones de Hargreaves Lansdown, al mismo medio, quien añadió que los inversionistas podrían estar descontando “un generoso grado de farol” dadas las amenazas previas del presidente que finalmente no se materializaron.
La reacción de los mercados en el resto del mundo
En Asia, las bolsas también cerraron mayormente a la baja ante el deterioro de la confianza global. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,1%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio perdió un 0,3%. La excepción fue Corea del Sur, donde el KOSPI avanzó un 1,3%, impulsado por un fuerte repunte en las acciones de fabricantes de chips, luego de que Micron Technology anunciara planes para adquirir una instalación en Taiwán.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense retrocedió un 0,2% frente a una canasta ponderada de sus principales pares. En tanto, los mercados de acciones y bonos en Estados Unidos permanecieron cerrados debido a la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., lo que limitó el volumen de operaciones y la reacción inmediata de Wall Street.
