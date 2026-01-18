Las Reservas Internacionales Netas bajo la métrica del Fondo Monetario Internacional se estimaron en casi US$ 20.000 millones negativos hacia fines de diciembre de 2025 según denunció el propio analista liberal Carlos Rodríguez en base a datos estadísticos del economista Federico Machado.
"MENTIRNOS A NOSOTROS MISMOS"
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
“La diferencia sobre el BCRA son abismales: más de US$ 60.000 millones. Nos mentimos a nosotros mismos” dijo el ex vice ministro de Economía Carlos Rodríguez.
¿Puede un país ser creíble a nivel global ante tamañas disidencias entre lo que piensa su Banco Central y lo que calcula el FMI?
El ministro Luis Caputo y el propio Central suman como reservas brutas fondos que no deberían ser de libre disponibilidad.
Por ejemplo:
-US$ 18.775 millones en encajes (dinero de los ahorristas que los bancos deben llevar al BCRA)
-US$ 18.673 millones del swap con China
-Otros pasivos por US$ 8.900 millones
El swap con Estados Unidos quedó saldado.
Carlos Rodríguez mantiene sus advertencias
El economista formado en la Escuela del Chicago pregona a los 4 vientos:
"Basta de reservas prestadas a tasas estratosféricas. Que se compren con el superávit fiscal del Tesoro”.
El economista liberal ocupó antes de las presidenciales de 2023 la jefatura de un consejo de asesores económicos en caso de un eventual gobierno del candidato presidencial por La Libertad Avanza.
Sin embargo, con el correr de la campaña se fue distanciado y terminó separado de los libertarios. Se trata de un crítico de las bandas de flotación del peso y del mantenimiento del cepo para empresas.
Hoy, es un crítico feroz de Balcarce 50 y pide a gritos que “ se termine con el carry trade que desangra al país”.
Se viene un nuevo perdón del FMI y un nuevo ¿Dónde está el oro?
Luis Caputo y Kristalina Georgieva ya negocian una nueva dispensa del Fondo a Argentina por no haber podido acumular US$ 5.000 millones durante 2025.
Como adelantamos, para el organismo internacional con sede en Washington las reservas netas de Argentina en enero de 2026 son negativas en el orden de los US$16.000 millones.
Según la Auditoría General de la Nación, los lingotes enviados por el BCRA a Europa equivalen a US$ 4,981 millones.
La AGN informó al Congreso que bajo la dirección de Santiago Bausili no se le permitió la auditoría de esos lingotes y que no existen contratos registrados que los respalden
Luego ,como no existen los contratos tampoco existe la posibilidad de controlar las operaciones.