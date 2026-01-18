El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones

-US$ 18.775 millones en encajes (dinero de los ahorristas que los bancos deben llevar al BCRA)

-US$ 18.673 millones del swap con China

-Otros pasivos por US$ 8.900 millones

El swap con Estados Unidos quedó saldado.

Además, con estas arcas vacías y en rojo nos esperan vencimientos de deuda de US$ 20.000 millones a lo largo de 2026. Apenas se pagó un primer compromiso gigantesco de US$ 4.300 millones pero hubo que pedirle un REPO a 6 bancos privados para poder "levantar el muerto" de enero.

rodriguez carlos.jpg Carlos Rodríguez, muy duro con el BCRA y javier Milei

Carlos Rodríguez mantiene sus advertencias

El economista formado en la Escuela del Chicago pregona a los 4 vientos:

"Basta de reservas prestadas a tasas estratosféricas. Que se compren con el superávit fiscal del Tesoro”.

El economista liberal ocupó antes de las presidenciales de 2023 la jefatura de un consejo de asesores económicos en caso de un eventual gobierno del candidato presidencial por La Libertad Avanza.

Sin embargo, con el correr de la campaña se fue distanciado y terminó separado de los libertarios. Se trata de un crítico de las bandas de flotación del peso y del mantenimiento del cepo para empresas.

Hoy, es un crítico feroz de Balcarce 50 y pide a gritos que “ se termine con el carry trade que desangra al país”.

A diferencia de las contabilidades "creativas" que se difunden a diario en Argentina, Perú (que tiene varios ex presidentes presos y destituidos) no para de batir récords históricos de acumulación de divisas: ya suman US$ 92.000 millones en dinero neto.

Se viene un nuevo perdón del FMI y un nuevo ¿Dónde está el oro?

Luis Caputo y Kristalina Georgieva ya negocian una nueva dispensa del Fondo a Argentina por no haber podido acumular US$ 5.000 millones durante 2025.

Como adelantamos, para el organismo internacional con sede en Washington las reservas netas de Argentina en enero de 2026 son negativas en el orden de los US$16.000 millones.

En ese marco de desesperación financiara, Carlos Rodríguez pidió saber qué pasó con nuestro oro

oro 2 Argentina tiene oro en el exterior por casi US% 5.000 millones

Según la Auditoría General de la Nación, los lingotes enviados por el BCRA a Europa equivalen a US$ 4,981 millones.

La AGN informó al Congreso que bajo la dirección de Santiago Bausili no se le permitió la auditoría de esos lingotes y que no existen contratos registrados que los respalden

Luego ,como no existen los contratos tampoco existe la posibilidad de controlar las operaciones.