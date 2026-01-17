urgente24
En Zapala denuncian la desaparición de la hermana de Marcos Acuña

Desapareció Fabiana Edith Muñoz, hermana del "Huevo" (Marcos Acuña); la familia alerta que padece esquizofrenia y la Policía de Neuquén lidera la búsqueda

17 de enero de 2026 - 22:24
La Policía de Neuquén y vecinos de la localidad de Zapala realizan rastrillajes en las zonas aledañas al domicilio.

Las autoridades de Zapala, Neuquén, iniciaron este sábado un operativo de búsqueda para localizar a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista Marcos Acuña, desaparecida desde ayer. La mujer de 42 años fue vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina. Su familia pide colaboración urgente debido a que padece esquizofrenia y requiere medicación inmediata.

Fabiana Edith Muñoz, hermana de Marcos Acuña fue vista por última vez en Zapala vistiendo una campera verde y zapatillas rosa. La policía de Neuquén no suspenderá la búsqueda durante la noche. La señorita Acuña padece una condición de salud mental aguda, está medicada y necesita de los suministros farmacológicos.

Un operativo contrarreloj en Zapala

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana del campeón del mundo y actual jugador de River, Marcos "Huevo" Acuña, ha conmocionado a la provincia. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el despliegue policial es total en la localidad natal del futbolista. La urgencia radica en su cuadro clínico, ya que se encuentra sin su tratamiento habitual, según NA.

Sara, madre de Fabiana y del futbolista, asumió un rol activo en la difusión para acelerar el hallazgo. En diálogo con el medio LM Cipolletti, expresó con angustia la situación que atraviesa la familia: “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”.

Desaparición: datos clave

La Policía de Neuquén emitió un alerta oficial con los rasgos físicos de la mujer desaparecida. De acuerdo a la descripción difundida, Fabiana es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada. En el momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y calzado color rosa.

La preocupación escala debido a la vulnerabilidad que presenta la mujer por su condición de salud. Allegados y vecinos se han sumado a las recorridas por la zona de la calle Antártida Argentina. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o llame al 101.

