Infantil, el bolsonarista Javier Milei no quiso aplaudir a Lula da Silva

Intento de desaire

En el Gran Teatro José Asunción Flores, de Asunción, Javier Milei se negó a aplaudir a Lula da Silva cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo del Presidente de Brasil en la integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención de Lula da Silva —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Milei se mantuvo rígido y en silencio.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, "el gesto de Milei no es aislado, sino que se produce apenas 48 horas después de que se formalizara un quiebre operativo grave:

Retiro de representación: El pasado jueves 15 de enero, Brasil dejó de representar oficialmente los intereses de Argentina en Venezuela.

Acefalía en Caracas: La embajada argentina en la capital venezolana quedó sin país protector, luego de que la diplomacia de Lula diera marcha atrás con la custodia del edificio y los asilados opositores, en represalia por las constantes críticas de la Casa Rosada.

El factor Italia: Ante este vacío, el Gobierno argentino inició gestiones para que sea la administración de Giorgia Meloni quien asuma la protección de la sede diplomática en Venezuela."

Bolsonaro

¿Cuál es el motivo principal del enojo de Milei con Lula da Silva? La prisión de Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado.

Milei es amigo de uno de los hijos del condenado ex Presidente de Brasil: Eduardo Bolsonaro.

Tal como ocurrió cuando apostó por María Corina Machado pero Donald Trump eligió a Delcy Rodríguez para dirigir la Venezuela post Nicolás Maduro, Milei cree que otro hijo del golpista, Flávio Bolsonaro, puede resultar el próximo Presidente de Brasil, donde se elegirá Jefe de Estado el 04/10 y Lula da Silva es candidato a un 4to. mandato presidencial. Pero Donald Trump decidió no recibir a Flávio Bolsonaro, quien viajó a USA con la esperanza de provocar un 'golpe de efecto' en la foto con Trump.

En Brasil, el juez Gilmar Mendes, el miembro de mayor rango del Tribunal Supremo de Brasil, denegó la mañana del sábado 17/01 un recurso de habeas corpus que solicitaba arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro. La petición fue presentada por un abogado ajeno al equipo legal de Bolsonaro (Paulo Emendabili Souza Barros de Carvalhosa). El juez argumentó que no era posible analizar una solicitud presentada por un abogado ajeno a la defensa del condenado.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro criticó la detención del expresidente, tras su primera noche en la Sala del Estado Mayor del 19no. Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, conocida como Papudinha.

El traslado de Bolsonaro, quien cumple una condena a 27 años de prisión, de la Superintendencia de la Policía Federal a la prisión de 'Papudinha' se produjo por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Horas antes del traslado, Michelle se reunió con Alexandre de Moraes, a quien le presentó detalles del estado de salud de su esposo para intentar convencerlo de que autorizara el arresto domiciliario humanitario.

Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , afirmó en Asunción que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el tratado crea la zona de libre comercio más grande del mundo (700 millones de personas, casi el 20% del Producto Interno Bruto mundial) y mencionó 3 pilares del acuerdo:

##Los beneficios económicos directos. La UE es el 2do. socio comercial más importante del Mercosur y el principal inversor extranjero en la región. El tratado prevé la eliminación de aranceles, la reducción de barreras y la ampliación del acceso a la contratación pública, además de la creación de un entorno regulatorio más predecible para las inversiones. Y beneficia a empresas de ambos lados, incluidas 60.000 empresas europeas que ya exportan al Mercosur, la mitad de ellas pymes. "Esto genera empleo, oportunidades y prosperidad para nuestros ciudadanos".

## El compromiso medioambiental. Según ella, el acuerdo incorpora un sólido capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, con compromisos centrados en la protección del medio ambiente y la transición hacia la neutralidad climática. Europa tendrá acceso a insumos estratégicos para su transición verde, mientras que las inversiones europeas apoyarán a los países del Mercosur en este proceso. Ella habló de 'tierras raras'.

## Peso geopolítico del tratado. Según Von der Leyen, el acuerdo crea una plataforma para que el Mercosur y la Unión Europea colaboren en temas globales, como la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la competitividad y la reforma de la gobernanza internacional. "Cuando dos regiones como la nuestra hablan con una sola voz sobre temas globales, el mundo escucha".

