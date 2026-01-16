Finde en Córdoba: Javier Milei va a Jesús María, pero hay mucho más para hacer

Mientras tanto, el domingo 18 será la oportunidad de una noche completamente tradicional. Ese día se presentarán Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Desakata2, Flor Paz y Simón Aguirre.

En esta edición, la lluvia fue protagonista como nunca antes. Con al menos tres jornadas suspendidas por precipitaciones torrenciales, la organización evaluó reprogramar al menos una de las jornadas que no se pudieron llevar adelante.

Para la noche del viernes, el pronóstico no prevé grandes lluvias, por lo que la ejecución de la jornada no estaría en riesgo. Las entradas se comercializan vía web y parten de los 45.000 pesos.

Jesus María.jpg Festival de Jesús María.

Otros festivales

El menú de festivales de verano en Córdoba es amplio. Con enero y febrero como meses fuertes, las propuestas son variadas y cada localidad cuenta con al menos algún tipo de evento como atractivo turístico.

En ese sentido, este fin de semana se desarrollarán al menos seis ediciones de festivales regionales y locales que son dignos de visita. Desde eventos marcadamente tradicionales, hasta festivales de comida en camiones y propuestas innovadoras.

Para Alta Gracia, será el turno del Festival Mionca. El evento, que nació apenas algunos años atrás, se arraigó como uno de los atractivos centrales del verano en el sur de las sierras cordobesas, con una variada propuesta gastronómica de foodtrucks que estarán disponibles del 16 al 18 de enero en la explanada del Sierras Park Hotel.

Festival Mionca P.jpg Fesitval Mionca en Alta Gracia.

En Villa General Belgrano sucederá lo propio con el SommerFest. El paraje con aspecto alpino del Valle de Calamuchita es conocido por el Oktoberfest, pero para ampliar su propuesta se inauguró hace algunos años este festival de verano que combina música en vivo, espectáculos, espiche, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, con su última jornada este viernes 16 de enero.

Además, habrá propuestas como el Festival de Jazz en La Cumbre del 16 al 17 de enero, el Festival Nacional del Malambo en Laborde del 11 al 17 de enero, el Festival Nacional del Folklore en el agua en Villa del Rosario del 9 al 23 de enero, y la Fiesta provincial del Turismo en Las Achiras del 9 al 17 de enero.

