CÓRDOBA. Estalló el verano de los festivales en Córdoba. Con la visita de Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore, la atención estará concentrada en Jesús María, pero en varios puntos de la provincia habrá eventos atractivos y tradicionales con diversas propuestas artísticas y gastronómicas.
AGENDA
Finde en Córdoba: Javier Milei va a Jesús María, pero hay mucho más para hacer
Fin de semana de festivales en Córdoba. El Presidente viaja a Jesús María. Qué más hay para hacer en pleno enero.
Milei en Jesús María
Ya en la segunda semana de una edición pasada por agua, Javier Milei arribará al Festival de Doma y Folklore por primera vez en su mandato. Lo hará en la noche del viernes 16 y no tendrá agenda oficial dentro del evento según avisaron desde el entorno presidencial.
Para el mandatario nacional, la oferta en el escenario tendrá una de las noches más fuertes y demandadas por el público en la previa. Artistas como el Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo estarán en la tarima del anfiteatro.
Se espera que por la presencia de Milei, la organización ensaye algún tipo de recepción especial en una noche que estará inevitablemente cargada de política. Algo que ya se vio en las dos oportunidades en las que la vicepresidente, Victoria Villarruel, desembarcó en el festival.
Sin embargo, con la visita presidencial no se marca el final de la edición 60. Para el sábado 17, la oferta artística estará compuesta por Jorge Rojas, Ayre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.
Mientras tanto, el domingo 18 será la oportunidad de una noche completamente tradicional. Ese día se presentarán Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Desakata2, Flor Paz y Simón Aguirre.
En esta edición, la lluvia fue protagonista como nunca antes. Con al menos tres jornadas suspendidas por precipitaciones torrenciales, la organización evaluó reprogramar al menos una de las jornadas que no se pudieron llevar adelante.
Para la noche del viernes, el pronóstico no prevé grandes lluvias, por lo que la ejecución de la jornada no estaría en riesgo. Las entradas se comercializan vía web y parten de los 45.000 pesos.
Otros festivales
El menú de festivales de verano en Córdoba es amplio. Con enero y febrero como meses fuertes, las propuestas son variadas y cada localidad cuenta con al menos algún tipo de evento como atractivo turístico.
En ese sentido, este fin de semana se desarrollarán al menos seis ediciones de festivales regionales y locales que son dignos de visita. Desde eventos marcadamente tradicionales, hasta festivales de comida en camiones y propuestas innovadoras.
Para Alta Gracia, será el turno del Festival Mionca. El evento, que nació apenas algunos años atrás, se arraigó como uno de los atractivos centrales del verano en el sur de las sierras cordobesas, con una variada propuesta gastronómica de foodtrucks que estarán disponibles del 16 al 18 de enero en la explanada del Sierras Park Hotel.
En Villa General Belgrano sucederá lo propio con el SommerFest. El paraje con aspecto alpino del Valle de Calamuchita es conocido por el Oktoberfest, pero para ampliar su propuesta se inauguró hace algunos años este festival de verano que combina música en vivo, espectáculos, espiche, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, con su última jornada este viernes 16 de enero.
Además, habrá propuestas como el Festival de Jazz en La Cumbre del 16 al 17 de enero, el Festival Nacional del Malambo en Laborde del 11 al 17 de enero, el Festival Nacional del Folklore en el agua en Villa del Rosario del 9 al 23 de enero, y la Fiesta provincial del Turismo en Las Achiras del 9 al 17 de enero.
