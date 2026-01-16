Wilhelm Wien: el físico y matemático que descubrió la radiación del cuerpo negro

WILHELMWIENELFISICOYMATEMATICOQUEDESCUBRIOLARADIACIONDELCUERPONEGROFOTO3 Wilhelm Wien fue uno de los artífices de la física moderna y, a través de sus leyes, descubrió la radiación del cuerpo negro.

En términos simples:

cuanto más caliente está un objeto, más azul es la luz que emite; cuanto más frío, más roja.

Esta relación permitió, por primera vez, medir la temperatura de estrellas y otros cuerpos celestes a partir de su espectro luminoso, un avance revolucionario para la astrofísica. Aún hoy, esta ley se utiliza para estimar la temperatura del Sol, de estrellas lejanas y de objetos cosmológicos.

Wilhelm Wien y el origen de la física cuántica

El trabajo de Wien sobre la radiación térmica no solo fue importante por sí mismo, sino que también preparó el terreno para una de las mayores revoluciones científicas del siglo XX. Aunque su formulación inicial no explicaba completamente el comportamiento del cuerpo negro, sí señalaba los límites de la física clásica.

Fue precisamente al intentar resolver las inconsistencias que quedaban en el modelo de Wien cuando Max Planck introdujo la cuantización de la energía en 1900, dando origen a la teoría cuántica. En este sentido, Wilhelm Wien ocupa un lugar esencial como precursor de la física cuántica, incluso aunque él mismo mantuviera una postura más conservadora frente a sus implicaciones filosóficas.

Premio Nobel y reconocimiento internacional

En 1911, Wilhelm Wien recibió el Premio Nobel de Física “por sus descubrimientos sobre las leyes que gobiernan la radiación del calor”. Este reconocimiento consolidó su prestigio internacional y confirmó la enorme influencia de su trabajo en la física teórica y experimental.

Además del Nobel, Wien fue profesor en varias universidades alemanas de gran prestigio, como la Universidad de Würzburg y la Universidad de Múnich, donde formó a toda una generación de jóvenes físicos que continuarían desarrollando la física moderna.

Últimos años

Wilhelm Wien vivió los difíciles años de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras en Alemania. Falleció el 30 de agosto de 1928 en Múnich, dejando tras de sí una obra científica sólida y profundamente influyente.

