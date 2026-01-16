Finde en AMBA: Chorifest, Billboard Festival gratis y cultura japonesa

image Un finde muy cargado en el AMBA.

Finde en AMBA: muchos planes y música

Uno de los eventos gastronómicos del fin de semana será la Chorifest en el Hipódromo de Palermo. La misma se llevará a cabo el viernes 16 y sábado 17 desde las 18 hasta la 1 de madrugada. La misma es con entrada libre y gratuita, donde se reunirán más de 30 puestos y food trucks.