Finde en AMBA: Chorifest, Billboard Festival gratis y cultura japonesa

Si no sabías qué hacer este fin de semana de verano, te solucionamos la duda. En el AMBA hay muchísimos planes para hacer dependiendo si te gusta más la gastronomía, lo artístico o cultural. Sin duda es uno de los findes más cargados del último tiempo.
Finde en AMBA: muchos planes y música
Uno de los eventos gastronómicos del fin de semana será la Chorifest en el Hipódromo de Palermo. La misma se llevará a cabo el viernes 16 y sábado 17 desde las 18 hasta la 1 de madrugada. La misma es con entrada libre y gratuita, donde se reunirán más de 30 puestos y food trucks.
Si sos un amante de la cumbia, entonces no te podés perder Cumbia Konex. Este evento será en Ciudad cultural Konex ubicado en Sarmiento 3131, Balvanera. El sábado 17 de enero será su décimo aniversario y habrá artistas como El Polaco, Seba Mendoza, La Base, Rodrigo Tapari y más.
Siguiendo con la música, el Billboard Festival va a estar a pleno. Este viernes 16 y sábado 17, de 17:30 a 23:30, el Parque Berlín de Dorrego y Figueroa Alcorta se va a vivir un fin de semana a pura música. El evento es gratuito y habrá muchos cantantes como La Joaqui, Seven Kayne, Lit Killah, FMK, Mau y Ricky, Los Palmeras y artistas emergentes.
Si estás interesado en la cultura japonesa, Buenos Aires presenta Matsuri este 17 y 18 de enero con entrada gratuita. Un evento en donde habrá varios referentes: Homenaje a Ado, Kaori Anisinger, Kiseki Band y más. La cita será desde el mediodía hasta la 1 de la madrugada en Mercat, Thames 747.
