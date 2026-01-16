Si tenés ganas de comprar ropa pero sin gastar una fortuna, entonces no dudes en aprovechar este outlet que está ofreciendo descuentos de hasta un 40% en zapatillas e indumentaria. Es una de las marcas más famosas del mundo y todos la eligen.
El outlet de marca que remata todo con un 40% de descuento
Este outlet de ropa de marca está liquidando con hasta un 40% una buena parte de su indumentaria y calzado.
Para renovar la ropa del día a día o hacer un regalo nada mejor que aprovechar descuentos en marcas grandes. La mayoría liquida zapatillas y ropa tanto de esta temporada como de años anteriores, además de indumentaria que tiene talles discontinuos.
El outlet que liquida todo con un 40% menos
El outlet online de Adidas, además de sus tiendas en Buenos Aires, está atrayendo a muchísima gente con sus descuentos. Si bien una de las primeras liquidaciones fue en camisetas de fútbol, ahora extendieron las promociones y tienen muchísimos artículos con precios increíbles.
No solo las camisetas o las zapatillas están con promoción, sino que también muchísimas prendas como remeras, musculosas, shorts o pantalones. Hasta un 40% de descuento real y cuotas sin interés para que aproveches a llevarte todo.
Podés encontrar zapatillas deportivas por menos de $100.000, modelos actuales como Gazelle o Samba a precios únicos, remeras a menos de $30.000 y muchísimas prendas para el día a día o entrenar que nunca están de más. Lo mejor es que tienen mucha variedad.
