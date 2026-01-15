El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) asesinó de un balazo a Reene Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años que se desplazaba en su automóvil, y eso desató una ola de protestas contra las políticas de Trump.
TRAS VARIAS JORNADAS DE VIOLENCIA
Trump amenaza con la Ley de Insurrección en Minneapolis: le permitiría desplegar las FF.AA.
El distrito de Minneapolis se convirtió en el epicentro de la lucha contra la política anti migrantes del presidente de USA Donald Trump.
Luego, un ciudadano venezolano recibió un disparo por parte de un agente federal y debió ser hospitalizado.
Además, un migrante hondureño fue sacado inconsciente de su auto y fue luego encarcelado en un centro de detención ubicado en Texas.
El malestar se extiende por varias regiones de USA
Los vecinos locales están desafiando a las fuerzas de choque del gobierno republicano ya que las redadas no cesan en una ciudad que es considerada “santuario” o protectora de los indocumentados.
Quienes salen a las calles para protestar arrojan piedras y disparan fuegos artificiales contra las fuerzas del orden.
La respuesta de los uniformados es el lanzamiento de gas lacrimógeno, bolas de pimienta y granadas aturdidoras.
El último presidente que la utilizó la Ley de Insurrección fue George Bush padre, en 1992, para enfrentar en Los Ángeles protestas contra la absolución de 4 policías que golpearon a un conductor afroamericano.
Un total de 6 fiscales de Minnesota renunciaron por la presión del gobierno nacional para que se abra una investigación sobre los vínculos de la fallecida Good y su esposa con activistas que pelean contra las redadas antimigrantes.