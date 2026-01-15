Trump amenaza con la Ley de Insurrección en Minneapolis: le permitiría desplegar las FF.AA.

Quienes salen a las calles para protestar arrojan piedras y disparan fuegos artificiales contra las fuerzas del orden.

La respuesta de los uniformados es el lanzamiento de gas lacrimógeno, bolas de pimienta y granadas aturdidoras.

Si se hiciera una sumatoria de ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Seattle y Filadelfia se llegaría a un total registrado de más de mil demostraciones por este tema en 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009213264366858644&partner=&hide_thread=false Los ciudadanos de Minneapolis salieron a las calles a protestar contra los escuadrones de la muerte más conocidos como ICE que envió Donald Trump para perseguir y aterrorizar a la gente por el asesinato ayer de una mujer estadounidense. pic.twitter.com/ZzjhDwNRhk — Mamertos 2.0 (@Mamertos0) January 8, 2026

El último presidente que la utilizó la Ley de Insurrección fue George Bush padre, en 1992, para enfrentar en Los Ángeles protestas contra la absolución de 4 policías que golpearon a un conductor afroamericano.

Un total de 6 fiscales de Minnesota renunciaron por la presión del gobierno nacional para que se abra una investigación sobre los vínculos de la fallecida Good y su esposa con activistas que pelean contra las redadas antimigrantes.