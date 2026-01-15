Peligroso Donald Trump: En vez de ayudar a Flávio Bolsonaro consolida a Lula da Silva

Jair Bolsonaro y su hijo Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro y su hijo Flavio Bolsonaro

La opinión de Trump coincide, en parte, con los datos de la consultora Quaest/Genial, que acumula buenas expectativas para Bolsonaro.

El centro de estudios señala que para la 1ra. vuelta, Lula da Silva obtiene entre el 35% y el 40% de la intención de voto. Flavio Bolsonaro suma el 23% y sin Tarcisio Gomes de Freitas subiría al 26%.

Esto sería malo para Lula da Silva en un balotaje.

El análisis de los datos destaca que "los datos de las encuestas sugieren que el aumento del impulso que Flavio ha ganado en el último mes no se debe solo al apoyo de los partidarios de Bolsonaro, sino también de la derecha no bolsonarista, que está empezando a considerar la posibilidad de votar por él, incluso frente a otros candidatos. En este segmento, Flavio ya aparece con casi el 50% de las intenciones de voto, frente al 16% de Tarcisio y el 10% de Ratinho en el escenario con todos los candidatos".

En este contexto el instituto Genial/Quaest publicó una encuesta este jueves 15/01 que reveló que el 58% de los brasileños teme que USA ejecute una acción militar en Brasil similar a la intervención ocurrida en Venezuela a principios de enero.

Otro 40% afirmó no tener este temor, mientras que el 2% no sabía o prefirió no responder.

La encuesta se realizó entre el 08/01 y el 11/01, con 2.004 brasileños mayores de 16 años, mediante entrevistas presenciales en sus hogares. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de 2 puntos porcentuales.

Además de la pregunta sobre el temor a una acción similar en suelo brasileño, la encuesta preguntó cómo los encuestados evaluaron la postura del presidente Lula da Silva respecto a las acciones de USA contra Venezuela.

El 51% consideró "errónea" la postura de Lula ante la sustracción de Nicolás Maduro (condena rotunda, calificando los ataques y la captura como una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y una violación del derecho internacional);

El 37% consideró que el Presidente actuó correctamente;

El 12% no sabía o prefirió no responder.

Pero consultados sobre el posible impacto de esta polémica internacional en su voto en las elecciones presidenciales de 2026, la mayoría (71%) afirmó que este tema no influiría en su decisión en las urnas.

El 17% dijo que la postura de Lula lleva a una preferencia por candidatos de la oposición; el 7% dijo que los acercaría a Lula; y el 5% no supo qué responder.

Cuando se le preguntó cómo debería reaccionar el gobierno brasileño a las medidas de Estados Unidos respecto a Venezuela:

El 66% dijo que Brasil debería mantener una posición neutral ;

; El 18% dijo que el país debería apoyar las acciones estadounidenses;

El 10% apoya la oposición a las medidas;

El 6% no sabía o no contestó.

