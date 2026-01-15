urgente24
Vuelos degradados: Pablo Biró apuntó a Sturzenegger y denunció entrega de la soberanía aérea

En medio de la polémica por los vuelos de verano, Pablo Biró apuntó contra la gestión libertaria a nivel aeronáutico. Federico Sturzenegger y cielos abiertos.

15 de enero de 2026 - 11:47
El titular de Pilotos apuntó contra el Gobierno.

Enero presentó serias turbulencias para el mercado aerocomercial argentino. Con cientos de vuelos suspendidos (Flybondi) en medio de la temporada pico, sectores de la oposición no perdieron la oportunidad de criticar la gestión aeronáutica del Gobierno nacional, usualmente referida como “Cielos Abiertos”.

En ese sentido, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, ejecutó toda una serie de cuestionamientos contra la Casa Rosada por las recientes decisiones. El gremialista y piloto de Aerolíneas Argentinas, asociado históricamente al peronismo, apuntó contra el proceso desregulación encabezado por Federico Sturzenegger y denunció un “ataque a la soberanía del Estado” en lo que respecta a la gestión del espacio aéreo.

Respecto a esto último, Biró propuso como ejemplo la cesión de la novena libertad del aire a LATAM Chile, empresa que obtuvo el visto bueno para regresar a las operaciones de cabotaje en caso de desearlo. Esta habilitación implica que la aerolínea quedó en condiciones de disponer de todo tipo de rutas desde y hacia territorio argentino, algo “muy poco común en el mundo”, según Biró.

Hubo una fuerte desregulación que degrada los estándares de servicio, de control por parte del Estado. Se permite la extranjerización total de la actividad aérea en la Argentina. le otorgaron a Lan Chile la novena libertad del aire que le permite hacer cabotaje con tripulación extranjera, flota extranjera y controles extranjeros, denunció Biró en diálogo con Infogremiales. Hubo una fuerte desregulación que degrada los estándares de servicio, de control por parte del Estado. Se permite la extranjerización total de la actividad aérea en la Argentina. le otorgaron a Lan Chile la novena libertad del aire que le permite hacer cabotaje con tripulación extranjera, flota extranjera y controles extranjeros, denunció Biró en diálogo con Infogremiales.

No solo lo aeronáutico es escandaloso, sino también que no tenemos marina mercante y la flota pesquera en vez de fabricar barcos locales desregulan esos mercados en beneficio de los extranjeros. Desde la CATT hemos impulsado numerosas protestas dirigidas a Sturzenegger especialmente, que es el que está detrás de todo esto. No solo lo aeronáutico es escandaloso, sino también que no tenemos marina mercante y la flota pesquera en vez de fabricar barcos locales desregulan esos mercados en beneficio de los extranjeros. Desde la CATT hemos impulsado numerosas protestas dirigidas a Sturzenegger especialmente, que es el que está detrás de todo esto.

Cabe recordar que el Gobierno nacional avanzó en cambios para el régimen de descanso de los pilotos y tripulaciones. Además, habilitó el trabajo extranjero en el sector, con posibilidad de operaciones tercerizadas.

La crítica de Biró incluyó la habilitación de una decena de empresas para la operación de servicios de rampas en contra del predominio de Intercargo. Algo que se aceleró especialmente en 2025, con varias compañías entrando a un mercado que antes estaba limitado.

Tenés una empresa eficiente y superavitaria como Intercargo y manifestás y avalás la incorporación de otras empresas entonces le estás bajando el precio a Intercargo, aseguró. Tenés una empresa eficiente y superavitaria como Intercargo y manifestás y avalás la incorporación de otras empresas entonces le estás bajando el precio a Intercargo, aseguró.

Avión aerolíneas P
Aerolíneas Argentinas, en el foco de la crítica por el superávit de sus vuelos.

Aerolíneas Argentinas, contabilidad creativa

Mientras tanto, sobre la situación puntual de Aerolíneas Argentinas, el ex integrante del directorio de la empresa aseguró que existe una marcada intención de bloquear su acceso a los números reales de la empresa. Sobre esto último, aseguró que el superávit promocionado por el Gobierno se trata de una maniobra de “contabilidad creativa”, con números que no se han traducido en el crecimiento real de la empresa.

No hay dudas de que la gestión de la empresa es mala. Mostraron esos números porque difirieron gastos, y no se hicieron muchas de las inversiones en las flotas; hablamos millones de dólares y eso es contabilidad creativa. De ninguna manera Aerolíneas está ganando. Por eso nos sacan del Directorio para no tener acceso a los números; precisamente para no ver todo este desmanejo, explicó.

