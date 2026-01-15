Vuelos degradados: Pablo Biró apuntó a Sturzenegger y denunció entrega de la soberanía aérea

No solo lo aeronáutico es escandaloso, sino también que no tenemos marina mercante y la flota pesquera en vez de fabricar barcos locales desregulan esos mercados en beneficio de los extranjeros. Desde la CATT hemos impulsado numerosas protestas dirigidas a Sturzenegger especialmente, que es el que está detrás de todo esto. No solo lo aeronáutico es escandaloso, sino también que no tenemos marina mercante y la flota pesquera en vez de fabricar barcos locales desregulan esos mercados en beneficio de los extranjeros. Desde la CATT hemos impulsado numerosas protestas dirigidas a Sturzenegger especialmente, que es el que está detrás de todo esto.

Cabe recordar que el Gobierno nacional avanzó en cambios para el régimen de descanso de los pilotos y tripulaciones. Además, habilitó el trabajo extranjero en el sector, con posibilidad de operaciones tercerizadas.

La crítica de Biró incluyó la habilitación de una decena de empresas para la operación de servicios de rampas en contra del predominio de Intercargo. Algo que se aceleró especialmente en 2025, con varias compañías entrando a un mercado que antes estaba limitado.

Tenés una empresa eficiente y superavitaria como Intercargo y manifestás y avalás la incorporación de otras empresas entonces le estás bajando el precio a Intercargo, aseguró.

Avión aerolíneas P Aerolíneas Argentinas, en el foco de la crítica por el superávit de sus vuelos.

Aerolíneas Argentinas, contabilidad creativa

Mientras tanto, sobre la situación puntual de Aerolíneas Argentinas, el ex integrante del directorio de la empresa aseguró que existe una marcada intención de bloquear su acceso a los números reales de la empresa. Sobre esto último, aseguró que el superávit promocionado por el Gobierno se trata de una maniobra de “contabilidad creativa”, con números que no se han traducido en el crecimiento real de la empresa.

No hay dudas de que la gestión de la empresa es mala. Mostraron esos números porque difirieron gastos, y no se hicieron muchas de las inversiones en las flotas; hablamos millones de dólares y eso es contabilidad creativa. De ninguna manera Aerolíneas está ganando. Por eso nos sacan del Directorio para no tener acceso a los números; precisamente para no ver todo este desmanejo, explicó.

