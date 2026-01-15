Enero presentó serias turbulencias para el mercado aerocomercial argentino. Con cientos de vuelos suspendidos (Flybondi) en medio de la temporada pico, sectores de la oposición no perdieron la oportunidad de criticar la gestión aeronáutica del Gobierno nacional, usualmente referida como “Cielos Abiertos”.
CIELOS ABIERTOS
Vuelos degradados: Pablo Biró apuntó a Sturzenegger y denunció entrega de la soberanía aérea
En medio de la polémica por los vuelos de verano, Pablo Biró apuntó contra la gestión libertaria a nivel aeronáutico. Federico Sturzenegger y cielos abiertos.
En ese sentido, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, ejecutó toda una serie de cuestionamientos contra la Casa Rosada por las recientes decisiones. El gremialista y piloto de Aerolíneas Argentinas, asociado históricamente al peronismo, apuntó contra el proceso desregulación encabezado por Federico Sturzenegger y denunció un “ataque a la soberanía del Estado” en lo que respecta a la gestión del espacio aéreo.
Respecto a esto último, Biró propuso como ejemplo la cesión de la novena libertad del aire a LATAM Chile, empresa que obtuvo el visto bueno para regresar a las operaciones de cabotaje en caso de desearlo. Esta habilitación implica que la aerolínea quedó en condiciones de disponer de todo tipo de rutas desde y hacia territorio argentino, algo “muy poco común en el mundo”, según Biró.
Pablo Biró contra Federico Sturzenegger
A propósito de esto, Biró indicó que todas las maniobras recientes referidas al transporte responden a intereses externos. Sobre ello, apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre quien aseguró “estar detrás de todo esto”.
Cabe recordar que el Gobierno nacional avanzó en cambios para el régimen de descanso de los pilotos y tripulaciones. Además, habilitó el trabajo extranjero en el sector, con posibilidad de operaciones tercerizadas.
La crítica de Biró incluyó la habilitación de una decena de empresas para la operación de servicios de rampas en contra del predominio de Intercargo. Algo que se aceleró especialmente en 2025, con varias compañías entrando a un mercado que antes estaba limitado.
Aerolíneas Argentinas, contabilidad creativa
Mientras tanto, sobre la situación puntual de Aerolíneas Argentinas, el ex integrante del directorio de la empresa aseguró que existe una marcada intención de bloquear su acceso a los números reales de la empresa. Sobre esto último, aseguró que el superávit promocionado por el Gobierno se trata de una maniobra de “contabilidad creativa”, con números que no se han traducido en el crecimiento real de la empresa.
No hay dudas de que la gestión de la empresa es mala. Mostraron esos números porque difirieron gastos, y no se hicieron muchas de las inversiones en las flotas; hablamos millones de dólares y eso es contabilidad creativa. De ninguna manera Aerolíneas está ganando. Por eso nos sacan del Directorio para no tener acceso a los números; precisamente para no ver todo este desmanejo, explicó.
