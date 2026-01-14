Flybondi, de mal en peor; denuncias contra Julio Iglesias; Argentina, 2da inflación más alta de LATAM

1-Flybondi sigue cancelando vuelos en plena temporada alta
La empresa adquirida por el ex espía y empresario cercano a la Casa Rosada, Leonardo Scatturice, sigue cancelando vuelos en el pico de la demanda.
Fue calificada a nivel internacional como una de las low cost más incumplidoras del mercado.
La llegada del empresario libertario prometía solucionar la falta de aviones y personal, pero en los días de mayor demanda la aerolínea volvió a fallar.
La actriz española Ana Obregón contó que vivió dos años en la casa de Julio Iglesias y aseguró que el cantante nunca maltrató al personal.
“Todo es mentira”, afirmó, poniendo las manos en el fuego por él.
Sin embargo, los archivos incomodan: en los 90, Susana Giménez vivió un momento tenso con Iglesias en una nota en vivo por Telefe.
El presidente argentino repitió que sin emisión la inflación iba a caer a cero, pero los números muestran una suba preocupante del 2,8% en diciembre de 2025.
Ahora explica que, según un trabajo de un alumno de Ciencias Económicas, el plazo no sería de 18 meses sino de 26.
El cambio de cálculo volvió a encender el debate sobre la consistencia del plan económico.