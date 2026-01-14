Flybondi, de mal en peor; denuncias contra Julio Iglesias; Argentina, 2da inflación más alta de LATAM

Sin embargo, los archivos incomodan: en los 90, Susana Giménez vivió un momento tenso con Iglesias en una nota en vivo por Telefe.

Embed - Defensa y archivos: Julio Iglesias bajo la lupa

3-La inflación lleva 8 meses consecutivos en alza

El presidente argentino repitió que sin emisión la inflación iba a caer a cero, pero los números muestran una suba preocupante del 2,8% en diciembre de 2025.

Ahora explica que, según un trabajo de un alumno de Ciencias Económicas, el plazo no sería de 18 meses sino de 26.

El cambio de cálculo volvió a encender el debate sobre la consistencia del plan económico.