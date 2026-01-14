Multas con aumento explosivo: El golpe fiscal que ya alarma a contribuyentes y contadores

Aumento de multas: ¿Es una sola sanción o pueden venir varias juntas?

Acá aparece uno de los puntos más delicados. No presentar una Declaración Jurada no implica solo una multa. Puede abrir la puerta a distintos caminos, todos costosos:

Aplicación de la multa formal por incumplimiento.

Intimaciones con pagos provisorios presuntos y ejecución fiscal directa.

Fiscalizaciones que deriven en multas por omisión o incluso evasión.

En casos extremos, denuncias penales si se combinan otros incumplimientos.

El aumento de las multas vuelve mucho más riesgoso cualquier descuido administrativo, incluso aquellos que antes se consideraban menores.

Multas y aumento: ¿Qué otros incumplimientos quedaron bajo la lupa?

El artículo que más se utiliza no se limita a la falta de presentación de DDJJ determinativas. También alcanza a declaraciones informativas, regímenes de información, operaciones con vinculadas del exterior y reportes específicos en Ganancias.

Además, el artículo residual amplía aún más el abanico, cualquier incumplimiento a normas tributarias puede ser encuadrado allí, con multas que ahora llegan hasta $2.500.000. El margen de discrecionalidad del organismo recaudador es uno de los aspectos más cuestionados.

¿El aumento de las multas es inevitable o se puede evitar la sanción?

La ley no elimina el análisis del elemento subjetivo. Situaciones de fuerza mayor, problemas de salud o contextos excepcionales pueden servir como atenuantes.

multas 2

Durante la pandemia, por ejemplo, hubo criterios más flexibles. Hoy, la tendencia parece ser la inversa.

Multas con aumento: ¿Se pueden reducir y en qué casos?

Para ciertas infracciones formales, si el contribuyente actúa rápido, paga voluntariamente y presenta lo que debía, la multa puede reducirse al 50% y no dejar antecedentes. Pero el plazo es corto y muchos no llegan a reaccionar a tiempo.

Además, existen criterios internos que permiten graduar la sanción según las circunstancias, aunque siempre dentro de los mínimos y máximos legales. Cuando esto no se respeta, la vía recursiva suele terminar en el Tribunal Fiscal.

Aumento de multas: ¿Conviene pagar o defenderse?

Paradójicamente, las multas son uno de los terrenos más favorables para la defensa tributaria. No generan intereses mientras se discuten, los procesos pueden durar años y, en contextos de alta inflación, el monto real se va licuando.

A eso se suma un dato no menor, históricamente, los regímenes de blanqueo y moratoria suelen condonar sanciones que no estén firmes. Por eso, muchos especialistas recomiendan no pagar a las apuradas y analizar cada caso.

