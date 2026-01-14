Esta tarde a partir de las 19hs Boca se presentará en La Bombonera para jugar un encuentro amistoso ante Millonarios de Colombia. Para esta cita uno de los que no estará a disposición de Claudio Ubeda es Edinson Cavani, quien tomó una decisión muy importante en medio de una seguidilla de lesiones durante la pretemporada.
La importantísima decisión de Cavani que impacta fuerte en Boca
Luego de una seguidilla de lesiones y dolencias, Cavani tomó una decisión importantísima para su futuro en Boca.
El 2025 de Edinson Cavani fue malo no solo desde lo futbolístico sino también desde lo físico. El uruguayo afrontó la temporada pasada con un sinfín de lesiones y dolores que no lo dejaron ser una opción válida y certera para Boca y se esperaba que a partir de esta pretemporada todo mejore. Pero la realidad es que el charrúa regresó de sus vacaciones evidenciando molestias.
Desde el primer día en el que el plantel de Boca volvió a juntarse se supo que Cavani comenzó a trabajar de manera diferenciada debido una serie de dolores lumbares, una zona sumamente sensible ya que impide movimientos sumamente necesarios para un deportista. El charrúa comenzó a evaluar la posibilidad de someterse a diferentes tratamientos y finalmente en el día de hoy se confirmó el paso que dio el 10 Xeneize.
Edinson Cavani y un procedimiento clave
“Edinson Cavani se realizó un bloqueo en la zona lumbar. Creen que con este procedimiento el dolor va a disminuir y podría estar en la primera fecha. Por eso no estará hoy y casi con seguridad tampoco el domingo”, comentó Augusto César en su cuenta de X. Se espera que esto signifique un resurgimiento para el uruguayo en Boca.
Durante los últimos días del 2025 se rumoreó la posibilidad de que Cavani rompa de manera anticipada su contrato con Boca para ponerle fin a su carrera profesional debido a las lesiones que sufrió de manera reiterada, pero fue él mismo quien aseguró que tiene fuerzas para seguir adelante e ir con todo por la séptima Copa Libertadores del club.
Ahora se espera que con este procedimiento, Cavani y también Claudio Ubeda espera que las lesiones y dolores se terminen de una vez para convertirse de una vez por todas en una opción importante para Boca en el ataque. Más allá de esto, Juan Román Riquelme sigue tratando de destrabar la llegada de Alexis Cuello para que sea una variante más en la delantera.
