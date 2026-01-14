Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso. 

La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso en Real Madrid. El Merengue no venía teniendo para nada una buena temporada y para colmo era más que evidente que no había química entre Xabi Alonso y los pesos pesados del plantel. Es por eso que Florentino Pérez tomó la decisión de cambiar de entrenador y darle la oportunidad a Álvaro Arbeoloa, un histórico que venía trabajando en el Castilla.