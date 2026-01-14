Real Madrid está viviendo un momento sumamente convulsionado ya que la directiva del club decidió despedir a Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Esto comenzó a despertar dudas sobre el futuro de Franco Mastantuono en el conjunto blanco y finalmente se confirmó qué sucederá con el ex River ahora que el DT es Álvaro Arbeola.
Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso
Tras la salida de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid y la llegada de Álvaro Arbeloa se confirmó el futuro de Franco Mastantuono.
La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso en Real Madrid. El Merengue no venía teniendo para nada una buena temporada y para colmo era más que evidente que no había química entre Xabi Alonso y los pesos pesados del plantel. Es por eso que Florentino Pérez tomó la decisión de cambiar de entrenador y darle la oportunidad a Álvaro Arbeoloa, un histórico que venía trabajando en el Castilla.
La gran pregunta que se despertó en España pero también en la Argentina es qué sucederá con Franco Mastantuono ahora que se marchó Xabi Alonso, quien personalmente llamó al zurdo para sumarlo al Real Madrid asegurándole minutos y participación en el primer equipo. Todo parece indicar que la idea de la directiva es más que clara.
Franco Mastantuono se queda en Real Madrid
Real Madrid confía en Mastantuono como parte del proyecto a largo plazo y es por eso que no se plantea la posibilidad de una salida del zurdo al menos en este mercado de pases. Al mismo tiempo es un hecho que Álvaro Arbeloa considera de muy buena manera al talentoso jugador formado en River y es por eso que en su debut oficial como DT del primer equipo le daría titularidad al azulino.
Esta tarde a partir de las 17hs Real Madrid se enfrentará al Albacete por la Copa del Rey y dentro de la lista de convocados no solo que Franco Mastantuono aparece en la nómina sino que viendo a los jugadores que citó el Arbeloa se presume que el zurdo será parte del once titular, todo un espaldarazo para el joven que está en búsqueda de su mejor versión luego de una lesión que lo marginó varios encuentros.