Franco Mastantuono ya no tiene a su 'padrino', ¿sigue siendo proyecto del club?

Apenas 18 años, con muchísimas condiciones -que le valieron también Selección Argentina-, estaba claro que Franco Mastantuono tendría mucho camino por recorrer. Para adaptarse a LaLiga, a Europa, y para ganarse un lugar entre tanta estrella.

Xabi Alonso siempre estuvo respaldando al argentino. Más de una vez lo elogió y le proyectó un gran futuro: "Franco tiene muchísimas cualidades; acaba de llegar a un nuevo país, a un gran club, y su adaptación ha sido excelente. Me encanta su calidad, su personalidad y, sobre todo, su competitividad".

Proyecto a largo plazo

Tenía lógica dado el accionar previo. Antes de que comenzara el Mundial de Clubes, fue el español quien se encargó de llamar personalmente al entonces jugador del Millonario para invitarlo a que se sumara cuanto antes al plantel del Real Madrid. Mastantuono no era un mero capricho; era parte de un proyecto a largo plazo del club.

El zurdo perdió algo de terreno tras un comienzo promisorio, en parte por culpa de una molesta pubalgia. Ha sumado un puñado de minutos en los últimos encuentros de la Casablanca -contra Barcelona ingresó a los 83'-, pero fue tanto lo que pagó el Madrid para traerlo que los hinchas le piden más; muchísimo más. Algunos hasta se lamentan de haberlo comprado.

El motivo por el que Franco Mastantuono se queda en el Real Madrid Mastantuono, frente a su futuro @realmadrid

Hasta hoy, sin embargo, Mastantuono contaba con el 'padrinazgo' de Alonso. Un ala bajo la cual dar pasos, con criterio y tranquilidad. Se había rumoreado con un préstamo a otro equipo durante este mercado de pases, pero quedó descartado: desde las entrañas de la Casablanca consideran a Mastan una pieza importante del proyecto.

La salida de Alonso, no obstante, abre un interrogante: ¿Cómo afrontará el ex River el futuro próximo sin 'su' entrenador?

El comunicado de Real Madrid por la partida de Xabi Alonso

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club (...) Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

