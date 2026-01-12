Vaya que ha sido una temporada intensa para Franco Mastantuono. Probablemente de las más intensas que haya experimentado en su corta carrera. Ahora, con Xabi Alonso ya fuera del Real Madrid, las dudas afloran con mucha más fuerza que antes.
CRISIS MERENGUE
Franco Mastantuono ya no tiene a su 'padrino', ¿sigue siendo proyecto del club?
Tras la partida de Xabi Alonso, Franco Mastantuono se queda sin su principal respaldo en el Real Madrid. ¿Cuál será su rol en el equipo?
Xabi Alonso ha dejado de ser el entrenador del Real Madrid este lunes, en un comunicado sorpresivo que la Casablanca difundió en sus canales oficiales de comunicación. El detonante fue la derrota en la final de la Supercopa de España 2026: el domingo, cayó ante Barcelona por 3-2 y volvió a perder ante su eterno rival al igual que en la edición de 2025.
Alonso apenas había llegado al Real Madrid en el Mundial de Clubes, es decir a mitad de año, para suceder al histórico Carlo Ancelotti. Su trabajo era menos futbolístico de lo que se pensaba: en un vestuario con tantas estrellas y egos, la cintura para liderar el grupo humano probablemente sea la virtud máxima para cualquier entrenador que se quiera preciar de conducir al Merengue.
A eso, claro, la propuesta era sumar las ideas tácticas de un Alonso criado al calor de Pep Guardiola y su fútbol posicional -que mamó cuando fue dirigido por él en el Bayern Munich-. Ese tipo de fútbol precisa de mano de autor, injerencia plena del DT; indicaciones, muchas indicaciones para futbolistas rolling stone que, quizás, no tengan ganas de escuchar tantas indicaciones.
El ala de Alonso sobre Franco Mastantuono, el fichaje pródigo
Una de las premisas del entrenador en su paso por el Merengue fue, también, proteger al fichaje pródigo. Franco Mastantuono fue pagado en unos 70 millones de euros a River e incorporado como una de las grandes ventas del mercado de pases.
Apenas 18 años, con muchísimas condiciones -que le valieron también Selección Argentina-, estaba claro que Franco Mastantuono tendría mucho camino por recorrer. Para adaptarse a LaLiga, a Europa, y para ganarse un lugar entre tanta estrella.
Xabi Alonso siempre estuvo respaldando al argentino. Más de una vez lo elogió y le proyectó un gran futuro: "Franco tiene muchísimas cualidades; acaba de llegar a un nuevo país, a un gran club, y su adaptación ha sido excelente. Me encanta su calidad, su personalidad y, sobre todo, su competitividad".
Proyecto a largo plazo
Tenía lógica dado el accionar previo. Antes de que comenzara el Mundial de Clubes, fue el español quien se encargó de llamar personalmente al entonces jugador del Millonario para invitarlo a que se sumara cuanto antes al plantel del Real Madrid. Mastantuono no era un mero capricho; era parte de un proyecto a largo plazo del club.
El zurdo perdió algo de terreno tras un comienzo promisorio, en parte por culpa de una molesta pubalgia. Ha sumado un puñado de minutos en los últimos encuentros de la Casablanca -contra Barcelona ingresó a los 83'-, pero fue tanto lo que pagó el Madrid para traerlo que los hinchas le piden más; muchísimo más. Algunos hasta se lamentan de haberlo comprado.
Hasta hoy, sin embargo, Mastantuono contaba con el 'padrinazgo' de Alonso. Un ala bajo la cual dar pasos, con criterio y tranquilidad. Se había rumoreado con un préstamo a otro equipo durante este mercado de pases, pero quedó descartado: desde las entrañas de la Casablanca consideran a Mastan una pieza importante del proyecto.
La salida de Alonso, no obstante, abre un interrogante: ¿Cómo afrontará el ex River el futuro próximo sin 'su' entrenador?
El comunicado de Real Madrid por la partida de Xabi Alonso
"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club (...) Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".
