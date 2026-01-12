La industria avícola argentina vive un momento de fuerte contraste entre producción y precios al público. Según el informe final del año 2025 presentado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el precio mayorista del maple de 30 huevos cayó más de un 35% desde mayo pasado hasta enero de 2026.
CADENA ROTA
Cayó el precio mayorista de huevos pero los consumidores no lo ven
El precio del maple de huevos cayó 35% en 2025 pero no llegó a los consumidores. El distribuidor y el comercio minorista "se queda con una suculenta tajada".
Sin embargo, esta caída no se tradujo en una rebaja equivalente para los consumidores en los puntos de venta minoristas, generando críticas del sector productivo y cuestionamientos sobre las prácticas comerciales en el mercado interno.
Aumento de la producción avícola en 2025
El informe de CAPIA destaca que la producción avícola en Argentina creció significativamente durante 2025, con un incremento del 8,68% en el parque de aves ponedoras, que pasó de 57,7 millones en 2024 a 62,71 millones el año pasado.
Esto llevó a una producción total cercana a los 19.000 millones de huevos, lo que equivale a unos 402 huevos por persona en el país, y posiciona a Argentina como uno de los mayores consumidores per cápita del mundo.
Por el aumento en la oferta, el precio que reciben los productores por un maple de huevos en granja se redujo de casi $ 5.600 a algo más de $ 3.500 al cierre de 2025, mientras que los costos de producción —como alimento balanceado, energía y mano de obra— se mantuvieron elevados con una inflación que superó el 40% en dicho período.
La producción per cápita de huevos fue de 402 en 2025, mientras que el consumo per cápita fue de 398.
La caída de precios mayoristas
La caída del precio mayorista se explica por una combinación de mayor oferta interna y menor presión de la demanda en determinados meses del año, lo que presionó a la baja los valores pagados en el mercado de granja.
Esta dinámica es similar a tendencias observadas en mercados internacionales a comienzos del 2025, donde los precios mayoristas de huevos también han experimentado descensos bruscos en determinados ciclos —aunque con distintos niveles de impacto en los precios minoristas—, según CNBC.
Sin embargo, en los comercios minoristas y puntos de venta al público, la baja de precios no fue trasladada proporcionalmente. El informe detalla:
