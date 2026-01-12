Cayó el precio mayorista de huevos pero los consumidores no lo ven

La producción per cápita de huevos fue de 402 en 2025, mientras que el consumo per cápita fue de 398.

La caída de precios mayoristas

La caída del precio mayorista se explica por una combinación de mayor oferta interna y menor presión de la demanda en determinados meses del año, lo que presionó a la baja los valores pagados en el mercado de granja.

Esta dinámica es similar a tendencias observadas en mercados internacionales a comienzos del 2025, donde los precios mayoristas de huevos también han experimentado descensos bruscos en determinados ciclos —aunque con distintos niveles de impacto en los precios minoristas—, según CNBC.

Sin embargo, en los comercios minoristas y puntos de venta al público, la baja de precios no fue trasladada proporcionalmente. El informe detalla:

Pasaron de abonarle al productor casi $5600 el maple en granja a menos de $3500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco más del 40%. Lo grave de esto es que en muchos puntos de venta no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuidor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada. Pasaron de abonarle al productor casi $5600 el maple en granja a menos de $3500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco más del 40%. Lo grave de esto es que en muchos puntos de venta no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuidor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada.

