Los carpinchos no dejan de ser noticia. Sí, los mismos que llegaron a los titulares de The New York Times en 2025 y que en pandemia se hicieron populares por proliferar en Nordelta. Esta vez, la polémica por un operativo para la relocalización de los carpinchos fue más allá, al punto que generó un tenso cruce en TN.
EN VIVO
Duro cruce en TN por los carpinchos: Hasta Martín Cirio salió a relucir
La polémica por el desalojo de carpinchos en Nordelta generó un tenso cruce en vivo en TN: Qué se dijeron y qué tiene que ver Martín Cirio en todo esto.
Todo comenzó cuando se debatía en vivo el intento de desalojo de carpinchos en Nordelta.
Y es que, este lunes, 12/01, personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia dispuso un operativo para relocalizar a los carpinchos durante lo que sería una prueba piloto.
Específicamente, llegaron al Barrio Silvestre de Nordelta para cumplir la orden judicial y trasladar a los carpinchos a una futura reserva privada en San Fernando. Sin embargo, una ONG de vecinos se opuso e intentó impedirlo.
En medio de esta polémica, se generó una más, pero en el estudio de TN.
Y es que, el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizó un tenso cruce al aire con el conductor Santiago do Rego por la relocalización de los carpinchos a San Fernando.
Así fue el cruce en TN por los carpinchos
He aquí parte de la discusión en vivo:
Matías Bertolotti: ¿Qué vas a generar cuando los lleves a San Fernando? Una superpoblación ahí, un problema ahí. Y otra cosa, van a volver.
Santiago do Rego: Los tenés que esterilizar.
Matías Bertolotti: Van a volver.
Santiago do Rego: Sí, bueno, probablemente vuelvan. Pero, están haciendo una experiencia piloto con una reserva donde los van a tener cuidados.
Matías Bertolotti: Perdón, Martín Cirio, experiencia piloto “by Nerea”
Santiago do Rego: Por qué hablás de Martín Cirio ¿Quién es Martín Cirio?
Matías Bertolotti: Y porque habla de esa manera. Y es una experiencia piloto sin...
Santiago do Rego: Pero, Martín Cirio es un comediante. Hablemos ahora de lo que estás hablando acá.
Matías Bertolotti: No importa, esto es comediante
Santiago do Rego: ¿De qué hablás Matías?
Matías Bertolotti: Porque no hay experiencia científica que realmente avale lo que están por hacer.
Santiago do Rego: Es un plan del Conicet el de la esterilización
Matías Bertolotti: Bueno, mostrámelo. Mostrame el plan, y mostrame que los resultados van a ser coherentes. Yo hablé con muchos científicos, no con ambientalistas, con científicos que me dicen que esto es una estupidez, que el problema no se soluciona de esta manera.
Santiago do Rego: ¿Qué cosa? La relocalización?
Matías Bertolotti: Entonces, yo le creo al científico.
Santiago do Rego: ¿La relocalización?
Matías Bertolotti: Sí, está mal hecha, no se hace de esta manera.
Vea aquí el cruce en TN por los carpinchos
Más ironía y tensión en TN por los carpinchos
Pero, la discusión no terminó ahí. La situación se puso aún más incómoda en el estudio cuando se habló de los atropellamientos de los carpinchos que ocurren en la zona.
Santiago do Rego: Están construyendo un barrio ahí, no pueden estar los animales dando vueltas por ahí
Matías Bertolotti: Los animales que estamos dando vuelta somos nosotros
Santiago do Rego: Es una urbanización chicos, eso genera movimiento en esa zona, genera un barrio nuevo, genera economía, le gente vive ahí, se mueve la economía.
Matías Bertolotti: Entonces, matemos a todos los carpinchos, porque la economía... (lo dijo de manera irónica)
Santiago do Rego: Nadie está diciendo que los mates, los están tomando y los están desplazando a otro lugar donde quieren hacer una reserva. Paren de ser necios. Vos los ves siendo atropellados por los autos, Mati, basta.
Matías Bertolotti: ¿Y qué tiene que ver? A los nenes también los pueden atropellar y sin embargo, hay cuidado.
Santiago do Rego: ¿Qué nenes? ¿De qué estás hablando? Son animales salvajes, por Dios.
Finalmente, el cruce terminó. Y por si después de esto, estás preguntándote qué es Nerea, de acuerdo con Martín Cirio, "Nerea es alguien que es inútil. Tipo, alguien que cree que hace algo lindo en artesanía y le sale como el orto", explicó en Escucho Ofertas.
En el caso del cruce de TN, ha transcendido que Bertolotti utilizó el término “by Nerea” de manera irónica para referirse a la forma en la que se opina sobre el tema sin conocimiento técnico.
-------
