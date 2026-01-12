Duro cruce en TN por los carpinchos: Hasta Martín Cirio salió a relucir

Y es que, el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizó un tenso cruce al aire con el conductor Santiago do Rego por la relocalización de los carpinchos a San Fernando.

Así fue el cruce en TN por los carpinchos

He aquí parte de la discusión en vivo:

Matías Bertolotti: ¿Qué vas a generar cuando los lleves a San Fernando? Una superpoblación ahí, un problema ahí. Y otra cosa, van a volver.

Santiago do Rego: Los tenés que esterilizar.

Matías Bertolotti: Van a volver.

Santiago do Rego: Sí, bueno, probablemente vuelvan. Pero, están haciendo una experiencia piloto con una reserva donde los van a tener cuidados.

Matías Bertolotti: Perdón, Martín Cirio, experiencia piloto “by Nerea”

Santiago do Rego: Por qué hablás de Martín Cirio ¿Quién es Martín Cirio?

Matías Bertolotti: Y porque habla de esa manera. Y es una experiencia piloto sin...

Santiago do Rego: Pero, Martín Cirio es un comediante. Hablemos ahora de lo que estás hablando acá.

Matías Bertolotti: No importa, esto es comediante

Santiago do Rego: ¿De qué hablás Matías?

Matías Bertolotti: Porque no hay experiencia científica que realmente avale lo que están por hacer.

Santiago do Rego: Es un plan del Conicet el de la esterilización

Matías Bertolotti: Bueno, mostrámelo. Mostrame el plan, y mostrame que los resultados van a ser coherentes. Yo hablé con muchos científicos, no con ambientalistas, con científicos que me dicen que esto es una estupidez, que el problema no se soluciona de esta manera.

Santiago do Rego: ¿Qué cosa? La relocalización?

Matías Bertolotti: Entonces, yo le creo al científico.

Santiago do Rego: ¿La relocalización?

Matías Bertolotti: Sí, está mal hecha, no se hace de esta manera.

carpinchos-nordelta.jpg Fuerte debate por los carpinchos.

Vea aquí el cruce en TN por los carpinchos

Más ironía y tensión en TN por los carpinchos

Pero, la discusión no terminó ahí. La situación se puso aún más incómoda en el estudio cuando se habló de los atropellamientos de los carpinchos que ocurren en la zona.

Santiago do Rego: Están construyendo un barrio ahí, no pueden estar los animales dando vueltas por ahí

Matías Bertolotti: Los animales que estamos dando vuelta somos nosotros

Santiago do Rego: Es una urbanización chicos, eso genera movimiento en esa zona, genera un barrio nuevo, genera economía, le gente vive ahí, se mueve la economía.

Matías Bertolotti: Entonces, matemos a todos los carpinchos, porque la economía... (lo dijo de manera irónica)

Santiago do Rego: Nadie está diciendo que los mates, los están tomando y los están desplazando a otro lugar donde quieren hacer una reserva. Paren de ser necios. Vos los ves siendo atropellados por los autos, Mati, basta.

Matías Bertolotti: ¿Y qué tiene que ver? A los nenes también los pueden atropellar y sin embargo, hay cuidado.

Santiago do Rego: ¿Qué nenes? ¿De qué estás hablando? Son animales salvajes, por Dios.

Finalmente, el cruce terminó. Y por si después de esto, estás preguntándote qué es Nerea, de acuerdo con Martín Cirio, "Nerea es alguien que es inútil. Tipo, alguien que cree que hace algo lindo en artesanía y le sale como el orto", explicó en Escucho Ofertas.

En el caso del cruce de TN, ha transcendido que Bertolotti utilizó el término “by Nerea” de manera irónica para referirse a la forma en la que se opina sobre el tema sin conocimiento técnico.

