Telefe expuesto por el secreto que dejó como mentirosa a una figura de MasterChef

Después, lo que contó Latorre en Sálvese Quien Pueda por América TV terminó de completar la foto: "Quedó como una mentirosa. No sé por qué lo niega, no es un pecado tener un camarín". Y además reveló lo que le dijo una productora del ciclo: "Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos", algo que describe bastante bien el cansancio de un equipo que tiene que lidiar con pedidos y exigencias mientras intenta sostener un formato que vende igualdad.

Yanina Latorre, el error que Telefe no vio venir

En realidad, lo que quedó claro con este escándalo es que Yanina Latorre no rompió nada, simplemente mostró lo que ya estaba roto, porque en un reality como MasterChef Celebrity los favoritismos existen desde siempre, el tema es cuando se niegan y se actúa como si todos estuvieran en la misma línea, cuando en verdad hay figuras, como La Joaqui y Wanda Nara, que juegan con otros beneficios.

image Yanina Latorre mostró los favoritismos que ya existían y que la producción de Telefe esconde para proteger a sus figuras. Y La Joaqui quedó expuesta por negar algo real, no por tener privilegios.

"No quiere que se sepa porque ella –y Wanda– es la única que lo tiene", dijo Latorre, marcando que el problema no era el camarín sino la negación. A eso se suma lo que también contó Pallares en Intrusos, cuando reveló que "un participante de Masterchef prometió sentarse en este programa, cuando termine su contrato, a contar que todo lo que salió de él al aire estaba editado para dejarlo mal parado".

Por eso el verdadero conflicto no fue entre Yanina y Wanda, que ya se conocen y saben jugar ese juego, sino entre Yanina y una lógica de producción que protege a ciertos nombres y los cubre cuando conviene. La Joaqui quedó mal por negar en cámara que pidió algo especial y sostener una versión que no cerraba ni para los técnicos del estudio, y en una tele donde todo se filtra, esa mentira terminó pesando más que cualquier otra cosa.

