En Telefe, mientras MasterChef intenta vender clima de camaradería, la llegada de Yanina Latorre destapó una interna tan espesa que ni la mejor edición pudo disimularla. En apenas dos escenas al aire quedó claro que alguien mintió, que otro lo sabía y que el reality más visto terminó mostrando una pelea que prometía mucho más de lo que dejaron ver.
"NO SÉ POR QUÉ LO NIEGA"
Telefe expuesto por el secreto que dejó como mentirosa a una figura de MasterChef
Todo en Telefe se fue al garete luego de que una personalidad de MasterChef revelerara la verdad sobre otra, que quedó al descubierto por no querer blanquearla.
El momento en que se expuso lo que de verdad pasa en MasterChef
Adrián Pallares contó en Intrusos por América TV algo que fue una reconstrucción bastante cruda de cómo se vive realmente el detrás de escena de MasterChef Celebrity, un programa que por fuera parece una fiesta pero por dentro funciona con alianzas, privilegios y ediciones a medida.
"La Reini fue la vocera de todos cuando dijo ‘no la vamos a sumar al grupo de Whatsapp porque armó un montón de quilombos entre nosotros’", lanzó Pallares al aire, hablando sobre la llegada de Yanina Latorre, la cual claramente no fue celebrada por todos y ya había generado malestar antes de que prendieran las cámaras.
Pero lo más fuerte vino después, cuando se metió en la escena clave que se vio en Telefe y que después fue reinterpretada en todos los programas de espectáculos. "La Joaqui le negó en la cara haberse peleado con Wanda y acto seguido quedó claro que había un arreglo entre Wanda, la Joaqui y Roccasalvo", dijo el periodista, apuntando directamente a un pacto de silencios y relatos entre tres figuras centrales del reality, algo que no es raro en la tele pero que casi nunca queda tan expuesto.
La discusión por el famoso camarín fue el disparador de todo, cuando Yanina, en vivo, dijo que ella había pedido camarín igual que La Joaqui, algo que la cantante negó de manera inmediata frente a Wanda Nara, provocando una incomodidad que se notó aún en una edición bastante cuidadosa.
Después, lo que contó Latorre en Sálvese Quien Pueda por América TV terminó de completar la foto: "Quedó como una mentirosa. No sé por qué lo niega, no es un pecado tener un camarín". Y además reveló lo que le dijo una productora del ciclo: "Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos", algo que describe bastante bien el cansancio de un equipo que tiene que lidiar con pedidos y exigencias mientras intenta sostener un formato que vende igualdad.
Yanina Latorre, el error que Telefe no vio venir
En realidad, lo que quedó claro con este escándalo es que Yanina Latorre no rompió nada, simplemente mostró lo que ya estaba roto, porque en un reality como MasterChef Celebrity los favoritismos existen desde siempre, el tema es cuando se niegan y se actúa como si todos estuvieran en la misma línea, cuando en verdad hay figuras, como La Joaqui y Wanda Nara, que juegan con otros beneficios.
"No quiere que se sepa porque ella –y Wanda– es la única que lo tiene", dijo Latorre, marcando que el problema no era el camarín sino la negación. A eso se suma lo que también contó Pallares en Intrusos, cuando reveló que "un participante de Masterchef prometió sentarse en este programa, cuando termine su contrato, a contar que todo lo que salió de él al aire estaba editado para dejarlo mal parado".
Por eso el verdadero conflicto no fue entre Yanina y Wanda, que ya se conocen y saben jugar ese juego, sino entre Yanina y una lógica de producción que protege a ciertos nombres y los cubre cuando conviene. La Joaqui quedó mal por negar en cámara que pidió algo especial y sostener una versión que no cerraba ni para los técnicos del estudio, y en una tele donde todo se filtra, esa mentira terminó pesando más que cualquier otra cosa.
