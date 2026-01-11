Mundial 2026: ni Julián ni Lautaro, el 9 que debutó con gol en Inglaterra y da pelea

Ya había debutado hace unos días, en el partido por el certamen local frente a Nottingham Forest. Allí jugó los 90 minutos. Este domingo volvió a ser titular y, además, aportó un gol. Dos partidos jugados, un gol convertido. Nada mal.

Valentín Castellanos se mudó de club y de liga, pero parece decidido a mantener -e incluso superar- el nivel conseguido en la Serie A italiana. En la mira está el Mundial 2026, una cita de la que todavía tiene chances de participar.

En 2024 tuvo varias citaciones a la Albiceleste para las Eliminatorias sudamericanas, y parecía que se transformaría en ese tercer delantero centro que al plantel de Scaloni le falta. Una variante más a los imparables Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Sin embargo, en 2025 perdió rodaje y directamente no fue convocado. Aparecieron nombres como los de Joaquín Panichelli o José Manuel López, aunque no solo; también otros futbolistas que no necesariamente juegan en la posición de Valentín Castellanos o en la delantera pero que lógicamente ocupan lugar en el plantel, tales como Thiago Almada, Nico Paz, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone o Valentín Barco.

LAUTARO MARTINEZ 3_AFP Lautaro Martínez, intratable: es goleador de la Serie A FOTO: ISABELLA BONOTTO / AFP

Con el gol de este domingo, el ex Lazio dejó en claro que no piensa darse por vencido. Sabe que cuenta con la paciencia de un Lionel Scaloni que dijo que esperará hasta último momento para definir la lista de quienes viajarán al Mundial 2026.

