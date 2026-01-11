Valentín Castellanos, Taty Castellanos, inauguró su nueva estadía en su nuevo club de la mejor manera: con gol. El delantero ha sido recientemente transferido al West Ham United, de Inglaterra, y este domingo hizo su debut en las redes. Mejor imposible. El Mundial 2026, en el horizonte, emerge por su propio peso.
NO SE BAJA DEL MUNDIAL
Mundial 2026: ni Julián ni Lautaro, el 9 que debutó con gol en Inglaterra y da pelea
Valentín Castellanos se estrenó en las redes del West Ham con un tanto agónico para avanzar en la FA Cup. El mensaje para Scaloni de cara al Mundial 2026.
Minuto 98´y el gol agónico de Castellanos para el triunfo del West Ham
El mendocino convirtió uno de los goles que hizo West Ham en su victoria ante Queens Park Rangers por tercera ronda de la FA Cup. No solo eso, sino que hizo el tanto del triunfo. Su equipo ganaba 1-0 pero el rival se lo empató. El 1-1 parcial no se pudo definir en los 90' regulares y debieron ir a tiempo extra.
Allí, al minuto 98', Taty Castellanos metió un frentazo seco para poner el 2-1 final. No podía ser un mejor inicio. El delantero argentino llegó al West Ham hace tan solo unos días, proveniente de la Lazio.
En la squadra romana tuvo un gran desempeño entre 2023 y 2025, donde marcó 22 goles y dio 16 asistencias en 98 partidos. Así fue que se ganó incluso la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
En este mercado de pases vio con buenos ojos mudarse a la elite de la Premier League, el torneo -sostenido por sus propios protagonistas-, más exigente del mundo.
Ya había debutado hace unos días, en el partido por el certamen local frente a Nottingham Forest. Allí jugó los 90 minutos. Este domingo volvió a ser titular y, además, aportó un gol. Dos partidos jugados, un gol convertido. Nada mal.
Perdió consideración, pero Castellanos todavía sueña con el Mundial 2026
Valentín Castellanos se mudó de club y de liga, pero parece decidido a mantener -e incluso superar- el nivel conseguido en la Serie A italiana. En la mira está el Mundial 2026, una cita de la que todavía tiene chances de participar.
En 2024 tuvo varias citaciones a la Albiceleste para las Eliminatorias sudamericanas, y parecía que se transformaría en ese tercer delantero centro que al plantel de Scaloni le falta. Una variante más a los imparables Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Sin embargo, en 2025 perdió rodaje y directamente no fue convocado. Aparecieron nombres como los de Joaquín Panichelli o José Manuel López, aunque no solo; también otros futbolistas que no necesariamente juegan en la posición de Valentín Castellanos o en la delantera pero que lógicamente ocupan lugar en el plantel, tales como Thiago Almada, Nico Paz, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone o Valentín Barco.
Con el gol de este domingo, el ex Lazio dejó en claro que no piensa darse por vencido. Sabe que cuenta con la paciencia de un Lionel Scaloni que dijo que esperará hasta último momento para definir la lista de quienes viajarán al Mundial 2026.
