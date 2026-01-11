Investigan a Jerome Powell y estalla la guerra entre la Casa Blanca y la Fed

Trump, quien presionó públicamente por recortes agresivos a las tasas de interés, ha criticado reiteradamente al banquero central por mantener una política monetaria restrictiva.

Powell, por su parte, rechazó de manera tajante las acusaciones y sostuvo que la investigación tiene motivaciones políticas. En un comunicado, afirmó que la amenaza de cargos criminales busca socavar la independencia del banco central para fijar las tasas de interés sin interferencias del poder ejecutivo.

“Esta acción no tiene que ver con el testimonio ni con la supervisión del Congreso, sino con el hecho de que la Reserva Federal toma decisiones basadas en lo que considera mejor para el público, y no en las preferencias del Presidente”, señaló Powell.

El presidente de la Fed también defendió la transparencia del organismo ante el Congreso, asegurando que se brindó información suficiente sobre el proyecto de renovación a través de testimonios y divulgaciones públicas. En ese sentido, negó haber engañado a los legisladores, como lo acusó Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y aliado cercano de Trump.

Según Powell, los cambios realizados durante la remodelación —que incluye la restauración de edificios históricos ubicados en el National Mall— no fueron lo suficientemente significativos como para requerir notificación adicional al Congreso.

La polémica se intensificó a finales de junio, cuando el funcionario respondió en una audiencia a versiones periodísticas que describían supuestos lujos en la nueva sede, como comedores exclusivos, ascensores VIP y fuentes ornamentales, afirmaciones que calificó como falsas o descartadas.

La investigación ocurre a pocos meses de que Powell deje la presidencia de la Reserva Federal, en mayo próximo, y abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la relación entre el poder político y la autoridad monetaria en Estados Unidos, así como sobre los límites de la independencia del banco central frente a presiones externas.

