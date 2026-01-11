Los fiscales federales de Estados Unidos han iniciado una investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal ( Fed), en relación con la controvertida renovación de la sede del banco central en Washington, un proyecto valuado en US$ 2.500 millones.
POWELL CONTRA LA PARED
Investigan a Jerome Powell y estalla la guerra entre la Casa Blanca y la Fed
Fiscales investigan al presidente de la Fed por la renovación de un edificio. El caso reaviva el choque con Trump, sobre el final del mandato de Powell.
El movimiento representa una escalada significativa en el enfrentamiento político entre la Casa Blanca y la institución encargada de la política monetaria del país.
La batalla legal contra Powell
Powell confirmó hoy, 11/01, que la Reserva Federal recibió el viernes citaciones de un gran jurado, así como una advertencia formal de una posible acusación penal por parte del Departamento de Justicia, según informó Financial Times.
La investigación se centra en el testimonio que el funcionario ofreció en junio ante el Comité Bancario del Senado, donde abordó el avance y los costos del proyecto de renovación, el cual ha excedido ampliamente su presupuesto original.
La mala relación entre Donald Trump y Jerome Powell
Desde la administración del presidente Donald Trump, el proyecto fue señalado como un ejemplo de mala gestión. Funcionarios cercanos al mandatario han calificado la renovación como “groseramente mal administrada” y han utilizado el sobrecosto como argumento para cuestionar el liderazgo de Powell al frente de la Reserva Federal.
Trump, quien presionó públicamente por recortes agresivos a las tasas de interés, ha criticado reiteradamente al banquero central por mantener una política monetaria restrictiva.
Powell, por su parte, rechazó de manera tajante las acusaciones y sostuvo que la investigación tiene motivaciones políticas. En un comunicado, afirmó que la amenaza de cargos criminales busca socavar la independencia del banco central para fijar las tasas de interés sin interferencias del poder ejecutivo.
“Esta acción no tiene que ver con el testimonio ni con la supervisión del Congreso, sino con el hecho de que la Reserva Federal toma decisiones basadas en lo que considera mejor para el público, y no en las preferencias del Presidente”, señaló Powell.
El presidente de la Fed también defendió la transparencia del organismo ante el Congreso, asegurando que se brindó información suficiente sobre el proyecto de renovación a través de testimonios y divulgaciones públicas. En ese sentido, negó haber engañado a los legisladores, como lo acusó Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y aliado cercano de Trump.
La polémica se intensificó a finales de junio, cuando el funcionario respondió en una audiencia a versiones periodísticas que describían supuestos lujos en la nueva sede, como comedores exclusivos, ascensores VIP y fuentes ornamentales, afirmaciones que calificó como falsas o descartadas.
La investigación ocurre a pocos meses de que Powell deje la presidencia de la Reserva Federal, en mayo próximo, y abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la relación entre el poder político y la autoridad monetaria en Estados Unidos, así como sobre los límites de la independencia del banco central frente a presiones externas.
