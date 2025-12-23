El PBI real de Estados Unidos creció 4,3% y descoloca a la Fed

Además del consumo, las exportaciones aumentaron y contribuyeron positivamente al crecimiento, mientras que las importaciones disminuyeron —un factor que también impulsa el cálculo del PIB, al reducirse la resta de bienes importados.

El gasto del gobierno federal y estatal también aportó al avance, aunque fue parcialmente compensado por una ligera contracción en la inversión privada, particularmente en estructuras y algunas categorías de bienes de capital.

Inflación y otras señales mixtas

Si bien la expansión económica fue notable, el informe también muestra que la inflación sigue por encima del objetivo fijado por la Reserva Federal. El índice de precios al consumo (PCE), una medida clave para la política monetaria, se situó cerca de 2,8%–2,9%, superior al 2% que la Fed considera ideal.

Esto plantea un dilema para los responsables de la política monetaria, que observan una economía que crece con fuerza pero que todavía lidia con presiones inflacionarias que complican las decisiones sobre tasas de interés.

Para bajar la presión inflacionaria, la Fed debería aumentar la tasa de interés (o al menos frenar las bajas), aunque Donald Trump presiona por lo opuesto para activar la economía. Hay quienes plantean que el presidente también buscaría licuar la poderosa deuda pública al aumentar la inflación.

Impacto del shutdown y perspectivas futuras

El reporte del tercer trimestre fue publicado con retraso debido a un reciente cierre parcial del gobierno federal, lo que pospuso la divulgación del dato originalmente programado para octubre. A pesar de este atraso, los economistas destacaron que el crecimiento observado puede haber captado gran parte de la actividad económica antes del impacto total de ese cierre.

Analistas advierten a Financial Times que este sólido crecimiento podría no mantenerse en el último trimestre del año, dado el contexto de política fiscal, tensiones comerciales y presiones de costos que enfrentan algunos sectores.

No obstante, el dato del tercer trimestre ofrece un respiro a los mercados y una señal de que la demanda interna sigue siendo un pilar fundamental de la economía estadounidense.

Más contenido de Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche