La economía de Estados Unidos sorprendió al mercado con un robusto crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025, según datos oficiales publicados recientemente por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).
POLÍTICA MONETARIA
El PBI real de Estados Unidos creció 4,3% y descoloca a la Fed
La economía de Estados Unidos creció con fuerza en el tercer trimestre, superó previsiones y reavivó el debate sobre inflación y tasas rumbo a 2026.
El informe inicial señala que el PBI real aumentó 4,3% en términos anualizados entre julio y septiembre, la cifra más alta en dos años y muy por encima de las expectativas de los analistas, que habían pronosticado un crecimiento cercano al 3,2%, al Wall Street Journal.
Este reporte representa un salto respecto a la expansión de 3,8% registrada en el segundo trimestre y subraya la sorprendente capacidad de resiliencia de la primera economía global, incluso ante un contexto interno complicado y desafíos de política económica.
Consumo, exportaciones y gasto público como motores del crecimiento
El avance del PBI estuvo impulsado por un fuerte gasto de los consumidores, que continúa siendo el principal motor de la actividad económica estadounidense. Las compras de bienes y servicios relacionados a servicios médicos crecieron de manera significativa a pesar de la persistencia de la inflación.
Sin embargo, WSJ plantea que no todos los consumidores estén pasando por un buen momento: "El gasto del consumidor ha sido desigual, con crecientes indicios de que los estadounidenses de bajos ingresos están pasando apuros".
Además del consumo, las exportaciones aumentaron y contribuyeron positivamente al crecimiento, mientras que las importaciones disminuyeron —un factor que también impulsa el cálculo del PIB, al reducirse la resta de bienes importados.
El gasto del gobierno federal y estatal también aportó al avance, aunque fue parcialmente compensado por una ligera contracción en la inversión privada, particularmente en estructuras y algunas categorías de bienes de capital.
Inflación y otras señales mixtas
Si bien la expansión económica fue notable, el informe también muestra que la inflación sigue por encima del objetivo fijado por la Reserva Federal. El índice de precios al consumo (PCE), una medida clave para la política monetaria, se situó cerca de 2,8%–2,9%, superior al 2% que la Fed considera ideal.
Esto plantea un dilema para los responsables de la política monetaria, que observan una economía que crece con fuerza pero que todavía lidia con presiones inflacionarias que complican las decisiones sobre tasas de interés.
Para bajar la presión inflacionaria, la Fed debería aumentar la tasa de interés (o al menos frenar las bajas), aunque Donald Trump presiona por lo opuesto para activar la economía. Hay quienes plantean que el presidente también buscaría licuar la poderosa deuda pública al aumentar la inflación.
Impacto del shutdown y perspectivas futuras
El reporte del tercer trimestre fue publicado con retraso debido a un reciente cierre parcial del gobierno federal, lo que pospuso la divulgación del dato originalmente programado para octubre. A pesar de este atraso, los economistas destacaron que el crecimiento observado puede haber captado gran parte de la actividad económica antes del impacto total de ese cierre.
Analistas advierten a Financial Times que este sólido crecimiento podría no mantenerse en el último trimestre del año, dado el contexto de política fiscal, tensiones comerciales y presiones de costos que enfrentan algunos sectores.
No obstante, el dato del tercer trimestre ofrece un respiro a los mercados y una señal de que la demanda interna sigue siendo un pilar fundamental de la economía estadounidense.
