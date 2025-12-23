El cobre alcanzó hoy, 23/12, un máximo histórico al superar por primera vez la barrera de los US$12.000 por tonelada, impulsado por una combinación de factores que incluyen temores a una escasez prolongada, tensiones comerciales vinculadas a Estados Unidos y expectativas de mayor estímulo económico en China.
RÉCORD ROJO
Tensión mundial por precio récord del cobre
El cobre superó los US$12.000 por tonelada por primera vez, impulsado por temores de escasez en China, tensiones comerciales y un dólar más débil.
El repunte consolida al metal rojo como uno de los activos con mejor desempeño del año y refuerza su papel como termómetro de la economía global.
Durante la jornada en Londres, el precio del cobre subió más de un 1% hasta tocar los US$12.160 por tonelada, antes de moderarse levemente y ubicarse en torno a los US$12.065. La escalada se suma a una racha alcista que comenzó en octubre y que ha llevado al metal a marcar una serie de récords consecutivos.
Los motivos detrás del aumento del precio del cobre
El avance del cobre no fue un fenómeno aislado. El oro y la plata también alcanzaron nuevos máximos históricos, respaldados por el aumento de las tensiones geopolíticas y por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a recortar las tasas de interés el próximo año. A esto se sumó la debilidad del dólar, un factor que suele impulsar los precios de los metales tanto básicos como preciosos.
Analistas del mercado señalaron a Financial Times que las perspectivas de un mayor apoyo económico por parte de China, el principal consumidor mundial de cobre, fueron clave para el último salto de precios. Las señales de estímulo desde Beijing alimentaron las apuestas a una recuperación de la demanda industrial, en un contexto en el que la oferta ya muestra señales de tensión.
La oferta del metal rojo
Desde el lado del suministro, el mercado arrastra problemas desde hace meses. Incidentes graves en algunas de las minas más importantes del mundo afectaron la producción y reforzaron los temores de escasez. Incluso antes de esos episodios, los analistas advertían que el crecimiento de la demanda —impulsado por la electrificación, las energías renovables y los vehículos eléctricos— podría superar la capacidad de producción en los próximos años.
Firmas de inversión sostienen que, aun con un crecimiento moderado de la economía mundial, el mercado del cobre enfrentará déficits significativos. Según estas estimaciones, la falta de nuevo suministro suficiente podría mantenerse al menos durante el próximo año, presionando los precios al alza.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China
A este escenario se sumó en las últimas semanas la preocupación por una posible intensificación de la política arancelaria de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump evalúa la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de cobre, lo que llevó a comerciantes a adelantar envíos hacia el mercado estadounidense. Si bien los aranceles actuales no alcanzan a los cátodos de cobre, el temor a futuras medidas ya alteró los flujos comerciales.
Como resultado, grandes volúmenes del metal se han acumulado en Estados Unidos durante 2025, lo que podría reducir la disponibilidad en otros mercados clave como China y agravar aún más las tensiones de oferta.
En lo que va del año, el cobre acumula una suba del 37%, encaminándose a su mayor aumento anual desde 2009. El rally refuerza las alertas sobre la fragilidad del equilibrio entre oferta y demanda y anticipa un escenario de precios elevados que podría tener impacto directo en la inflación y en los costos de la industria a nivel global.
Más contenido de Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando