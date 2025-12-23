Tensión mundial por precio récord del cobre

La oferta del metal rojo

Desde el lado del suministro, el mercado arrastra problemas desde hace meses. Incidentes graves en algunas de las minas más importantes del mundo afectaron la producción y reforzaron los temores de escasez. Incluso antes de esos episodios, los analistas advertían que el crecimiento de la demanda —impulsado por la electrificación, las energías renovables y los vehículos eléctricos— podría superar la capacidad de producción en los próximos años.

Firmas de inversión sostienen que, aun con un crecimiento moderado de la economía mundial, el mercado del cobre enfrentará déficits significativos. Según estas estimaciones, la falta de nuevo suministro suficiente podría mantenerse al menos durante el próximo año, presionando los precios al alza.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China

A este escenario se sumó en las últimas semanas la preocupación por una posible intensificación de la política arancelaria de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump evalúa la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de cobre, lo que llevó a comerciantes a adelantar envíos hacia el mercado estadounidense. Si bien los aranceles actuales no alcanzan a los cátodos de cobre, el temor a futuras medidas ya alteró los flujos comerciales.

Como resultado, grandes volúmenes del metal se han acumulado en Estados Unidos durante 2025, lo que podría reducir la disponibilidad en otros mercados clave como China y agravar aún más las tensiones de oferta.

En lo que va del año, el cobre acumula una suba del 37%, encaminándose a su mayor aumento anual desde 2009. El rally refuerza las alertas sobre la fragilidad del equilibrio entre oferta y demanda y anticipa un escenario de precios elevados que podría tener impacto directo en la inflación y en los costos de la industria a nivel global.

