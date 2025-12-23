Dani Alves compra un club para volver a jugar: el inesperado destino elegido

64ffc140-e7a7-4395-9c45-284bcd84b5ac Alves y Messi, socios en Barcelona AFP PHOTO/LLUIS GENE

Los últimos años de Dani Alves estuvieron opacados por procesos judiciales que lo involucraron con una agresión sexual en un boliche, lo que le valió primero una condena de 4 años -en 2024, que lo envió a prisión más de un año- y después -en 2025- la absolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.