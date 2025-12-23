El brasileño Dani Alves planea dar un inesperado giro en su carrera, que, lejos de acabarse, parece inaugurar un nuevo capítulo. Eso sí, será un capítulo distinto, porque Dani Alves está por comprar un club de la tercera división de Portugal.
GIRO INESPERADO
Dani Alves compra un club para volver a jugar: el inesperado destino elegido
Tras ser absuelto por la Justicia, Dani Alves planea adquirir un equipo de la tercera división de Portugal para jugar sus últimos trotes y retirarse en cancha.
El brasileño, uno de los futbolistas más laureados de la historia, que logró grandes hazañas siendo un estupendo socio de Lionel Messi en Barcelona, está ultimando detalles para adquirir un club del Ascenso de Portugal.
Los últimos años de Dani Alves estuvieron opacados por procesos judiciales que lo involucraron con una agresión sexual en un boliche, lo que le valió primero una condena de 4 años -en 2024, que lo envió a prisión más de un año- y después -en 2025- la absolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Dani Alves: comprar el club y calzarse los botines
Con 42 años, el lateral de Brasil no planea colgar los botines a pesar de que su vida haya dado un giro de 180 grados. Su última aparición en el verde césped fue en 2023 jugando para Pumas UNAM, de México.
El São João de Ver es un ignoto equipo de la tercera división de portuguesa y allí es donde apunta los cañones Dani Alves. Según circuló, su idea es volverse accionista mayoritario del club. Sin embargo, la operación no solo implica un movimiento empresarial, sino también deportivo.
El ¿ex? futbolista planea inscribirse como jugador profesional durante algunos meses, para así poder despedirse del fútbol dentro de un campo de juego.
