Fue socio de Messi en Barcelona y ganó 13 títulos, pero se retira a los 32 años

Rafinha Alcántara, que es hermano del futbolista Thiago Alcántara, decidió ponerle fin a una carrera con un palmarés repleto. A diferencia de su hermano, que quiso jugar para España, Rafinha se decantó por Brasil, donde efectivamente nació. Con la Verdeamarelha ganó la medalla dorada de los JJ.OO de Río 2016.

12640f2a-e2f3-438b-92d9-ef1ec27293e8 Rafinha disputa la pelota con Casemiro, en un derby ante Real Madrid (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

Formado en La Masía, con el Barcelona de Messi lo ganó todo. Más precisamente, 13 títulos. Entre ellos se encuentra la Champions League de 2014-15, cinco Copas del Rey, dos Supercopas de España, otra Supercopa de Europa, tres veces campeón de LaLiga.

"Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", cerró Rafinha Alcántara.

+ de Golazo24

El jugador de la Selección Argentina que quiere Inter de Miami

Hace historia en Europa pero Scaloni no lo llama: ¿Quién es el 9 prohibido?

Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes

Mundial 2026: La primera figura que se lo pierde por grave lesión