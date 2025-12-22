Rafinha, Rafinha Alcántara, ha decidido dejar de jugar al fútbol. En una sorpresiva decisión, dada su corta edad de 32 años, el futbolista brasileño que lo ganó todo con Barcelona cuelga los botines tras no poder revertir una situación desesperante: está sin club hace un año y medio.
SOPRESIVO ADIÓS
Fue socio de Messi en Barcelona y ganó 13 títulos, pero se retira a los 32 años
Rafinha Alcántara anunció el fin de su carrera. Tras un año y medio sin club y agobiado por las lesiones, el ex compañero de Messi en Barcelona dice adiós.
El mediocampista, multicampeón con el Barcelona de Lionel Messi y con paso por otros clubes importantes como PSG e Inter, decidió retirarse del fútbol profesional tras lidiar con lesiones que, desde hace tiempo, le impiden afianzarse en un equipo.
Su último club había sido el Al-Arabi SC, de Qatar, en donde estuvo hasta julio de 2024. Desde entonces, ha dejado de jugar a la pelota.
Rafinha Alcántara, multicampeón con Barcelona: "Aceptarlo no fue fácil"
"Aceptarlo no fue fácil. El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje", anunció Rafinha Alcántara en un video que posteó en sus redes sociales.
"Es increíble haber tenido la oportunidad de vivir en varios países, aprender diferentes idiomas, conocer culturas y personas que me han marcado para siempre. He tenido el privilegio de compartir vestuario con ídolos, con compañeros extraordinarios, de defender escudos que admiraba desde niño, y de sentir la pasión de los aficionados en cada estadio. El fútbol me ha regalado momentos inolvidables", contó.
Rafinha Alcántara, que es hermano del futbolista Thiago Alcántara, decidió ponerle fin a una carrera con un palmarés repleto. A diferencia de su hermano, que quiso jugar para España, Rafinha se decantó por Brasil, donde efectivamente nació. Con la Verdeamarelha ganó la medalla dorada de los JJ.OO de Río 2016.
Formado en La Masía, con el Barcelona de Messi lo ganó todo. Más precisamente, 13 títulos. Entre ellos se encuentra la Champions League de 2014-15, cinco Copas del Rey, dos Supercopas de España, otra Supercopa de Europa, tres veces campeón de LaLiga.
"Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", cerró Rafinha Alcántara.
