Lammens no pudo volver y Sergio Constantino es nuevo presidente de San Lorenzo

El ex presidente de San Lorenzo -entre 2012 y 2019- y ex ministro de Turismo y Deportes -entre 2019 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández-, había vuelto a la vida política del Ciclón en medio del caos institucional que tuvo como responsable principal a Marcelo Moretti.

Finalmente, cuando parecía que se llevaría la mayor cantidad de nominaciones, Lammens quedó en segunda posición, con 31 votos. Detrás de él se ubicó César Francis, con 2 votos. Hubo 11 abstenciones.

Sergio Constantino tendrá a Valeria Cartamoglietta como su vicepresidenta. Para algunos hinchas, Constantino es parte de la vida institucional del club desde hace años y eso es una mala señal. Lo cierto es que, al menos, este mandato interino le permitirá a la institución retomar sus actividades formales de manera regular: pagar sueldos, renovar contratos y planificar el normal funcionamiento del club.

San-Lorenzo El Ciclón, un grande en crisis

César Francis, el otro candidato, expresó su preocupación por el resultado vía X: "Nada cambió en San Lorenzo. Día triste en lo institucional. Nos presentamos para darle una opción a los asambleístas y convencidos que abstenerse era una cobardía política. Lamentablemente la enorme mayoría optó por votar más de lo mismo. Una vez más le dieron la espalda a los socios y al cambio que San Lorenzo necesita y espera. Ahora a trabajar para recuperar el club el 30 de mayo".

El mandato de Constantino durará, por lo pronto, hasta mayo de 2026. Allí habrá nuevas elecciones, en donde podrá presentarse nuevamente. Quien seguramente se presente es Lammens, que más allá de perder tuvo una aceptable participación en las urnas. Más allá de su clarosucuros dirigenciales durante su mandato, demostró que tiene fuerza política para volver a hacerse cargo de San Lorenzo.

