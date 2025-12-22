Sergio Constantino es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro. La Comisión Directiva transitoria votó esta álgida tarde de lunes para definir al nuevo mandatario del club -que también será transitorio- luego de la acefalía declarada la semana pasada.
LOS COMICIOS DEFINIERON
Lammens no pudo volver y Sergio Constantino es nuevo presidente de San Lorenzo
Tras la acefalía por la salida de Moretti, la Asamblea eligió a Sergio Constantino para liderar la transición. Derrotó a Lammens y hay fecha de elecciones 2026.
Sergio Constantino hasta el 30 de mayo de 2026
De esta manera, Constantino será el presidente provisional hasta que se realicen las elecciones presidenciales correspondientes, que también fueron adelantadas y fijaron fecha: el sábado 30 de mayo de 2026. La gestión de Marcelo Moretti, corrido de su cargo por la acefalía que se produjo tras la renuncia -adrede- de 14 miembros de los 19 que conformaban la Comisión Directiva, debería finalizar en diciembre de 2027.
Pero ahora el mapa se reconfigura: se adelantaron los comicios para mayo del año que viene y una Asamblea Extraordinaria -conformada luego de la acefalía- debió llamar a elecciones para elegir a un presidente transitorio hasta esa fecha, que finalmente fue Sergio Constantino.
Dirigente de San Lorenzo durante varios años -llegó a ser secretario general con Carlos Abdo- Constantino se desempeña como secretario de Hábitat e Integración Social de la Ciudad de Buenos Aires; funcionario de la gestión de Jorge Macri.
En la votación de este lunes, de la que participaron 79 personas, el flamante mandatario fue ganador con 35 votos, dejando atrás al hombre que quería regresar: Matías Lammens.
El ex presidente de San Lorenzo -entre 2012 y 2019- y ex ministro de Turismo y Deportes -entre 2019 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández-, había vuelto a la vida política del Ciclón en medio del caos institucional que tuvo como responsable principal a Marcelo Moretti.
Finalmente, cuando parecía que se llevaría la mayor cantidad de nominaciones, Lammens quedó en segunda posición, con 31 votos. Detrás de él se ubicó César Francis, con 2 votos. Hubo 11 abstenciones.
Sergio Constantino tendrá a Valeria Cartamoglietta como su vicepresidenta. Para algunos hinchas, Constantino es parte de la vida institucional del club desde hace años y eso es una mala señal. Lo cierto es que, al menos, este mandato interino le permitirá a la institución retomar sus actividades formales de manera regular: pagar sueldos, renovar contratos y planificar el normal funcionamiento del club.
César Francis, el otro candidato, expresó su preocupación por el resultado vía X: "Nada cambió en San Lorenzo. Día triste en lo institucional. Nos presentamos para darle una opción a los asambleístas y convencidos que abstenerse era una cobardía política. Lamentablemente la enorme mayoría optó por votar más de lo mismo. Una vez más le dieron la espalda a los socios y al cambio que San Lorenzo necesita y espera. Ahora a trabajar para recuperar el club el 30 de mayo".
El mandato de Constantino durará, por lo pronto, hasta mayo de 2026. Allí habrá nuevas elecciones, en donde podrá presentarse nuevamente. Quien seguramente se presente es Lammens, que más allá de perder tuvo una aceptable participación en las urnas. Más allá de su clarosucuros dirigenciales durante su mandato, demostró que tiene fuerza política para volver a hacerse cargo de San Lorenzo.
