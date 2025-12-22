Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo

Si bien todo indicaba que Sergio Costantino se perfilaba como el principal candidato a tomar la conducción de manera cómoda, finalmente serán cuatro las listas que se presentarán en la Asamblea.

Los referentes de cada espacio son:

Sergio Costantino y Cristian Evangelista : vocales opositores durante la gestión de Marcelo Moretti y terceros en las elecciones de 2023.

: vocales opositores durante la gestión de Marcelo Moretti y terceros en las elecciones de 2023. César Francis : cuarto en las elecciones de 2023.

: cuarto en las elecciones de 2023. Manuel Agote : integrante de Movete Boedo Movete y cercano a Sebastián Pareja , armador político de La Libertad Avanza.

: integrante de Movete Boedo Movete y cercano a , armador político de La Libertad Avanza. Matías Lammens: ex presidente del club de Boedo.

La decisión quedará en manos de 90 asambleístas, quienes no solo elegirán a la Comisión Directiva Transitoria, sino que también podrían definir el cronograma de elecciones anticipadas.

image

Según lo previsto, el plazo para que los socios vuelvan a votar oscilaría entre tres y cinco meses, con la posibilidad de que las nuevas autoridades sean elegidas antes del próximo Mundial.

Matías Lammens podría volver al poder

Varios medios partidarios de San Lorenzo de Almagro aseguraron en las últimas horas que Matías Lammens tendría la intención de presentarse con una lista propia para la Asamblea Extraordinaria que definirá la Comisión Directiva Transitoria.

El periodista Pablo Lafourcade señaló que el ex presidente del club encabezaría la nómina en caso de advertir un escenario favorable en el reparto de apoyos. En la misma línea, Bautista Dell’ Acqua afirmó que Lammens contaría actualmente con alrededor de 35 votos sobre un total de 90 asambleístas.

Además, el propio Dell’ Acqua confirmó que Marcelo Moretti y Andrés Terzano habrían decidido respaldar la lista de Lammens, un dato clave en la previa de la Asamblea.

image

En un contexto con varias listas, esta fragmentación podría resultar favorable para el ex ministro del gobierno de Alberto Fernández, que aparece como uno de los actores centrales en la jornada.

Se espera un día extenso en la sede política de CASLA, con negociaciones permanentes, recuentos informales y definiciones clave. Allí se resolverá qué espacio conducirá el club durante la transición, así como también por cuánto tiempo se extenderá ese mandato hasta la realización de las elecciones anticipadas.

+ EN GOLAZO 24

Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club

El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño