Tras decretarse la acefalía en San Lorenzo de Almagro, este lunes 22 de diciembre desde las 18 horas se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria en la que se definirá el rumbo inmediato del club. En ese escenario, Matías Lammens aparece como el dirigente con mayor respaldo entre los asambleístas.
¿COMO PRESIDENTE?
Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo
Día de definiciones en San Lorenzo de Almagro. Todo hace indicar que Matías Lammens presentará una lista y ganará.
En paralelo, Marcelo Moretti intentó frenar la situación por la vía judicial, solicitando la anulación de la reunión de comisión directiva en la que se llegó al fin de su gobierno.
Aunque hasta el momento no existe una resolución oficial al respecto, todo indica que el Ciclón avanzará hacia un gobierno de transición.
Día especial en San Lorenzo de Almagro
Luego de que se decretara la acefalía institucional, San Lorenzo de Almagro informó oficialmente que "la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 integrantes de la nueva Comisión Directiva Transitoria se realizará este lunes 22 de diciembre, desde las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain."
En ese marco, no se tratará de una jornada más para la continuidad política del Ciclón, ya que comenzará a definirse el futuro inmediato de la institución.
Si bien todo indicaba que Sergio Costantino se perfilaba como el principal candidato a tomar la conducción de manera cómoda, finalmente serán cuatro las listas que se presentarán en la Asamblea.
Los referentes de cada espacio son:
- Sergio Costantino y Cristian Evangelista: vocales opositores durante la gestión de Marcelo Moretti y terceros en las elecciones de 2023.
- César Francis: cuarto en las elecciones de 2023.
- Manuel Agote: integrante de Movete Boedo Movete y cercano a Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza.
- Matías Lammens: ex presidente del club de Boedo.
La decisión quedará en manos de 90 asambleístas, quienes no solo elegirán a la Comisión Directiva Transitoria, sino que también podrían definir el cronograma de elecciones anticipadas.
Según lo previsto, el plazo para que los socios vuelvan a votar oscilaría entre tres y cinco meses, con la posibilidad de que las nuevas autoridades sean elegidas antes del próximo Mundial.
Matías Lammens podría volver al poder
Varios medios partidarios de San Lorenzo de Almagro aseguraron en las últimas horas que Matías Lammens tendría la intención de presentarse con una lista propia para la Asamblea Extraordinaria que definirá la Comisión Directiva Transitoria.
El periodista Pablo Lafourcade señaló que el ex presidente del club encabezaría la nómina en caso de advertir un escenario favorable en el reparto de apoyos. En la misma línea, Bautista Dell’ Acqua afirmó que Lammens contaría actualmente con alrededor de 35 votos sobre un total de 90 asambleístas.
Además, el propio Dell’ Acqua confirmó que Marcelo Moretti y Andrés Terzano habrían decidido respaldar la lista de Lammens, un dato clave en la previa de la Asamblea.
En un contexto con varias listas, esta fragmentación podría resultar favorable para el ex ministro del gobierno de Alberto Fernández, que aparece como uno de los actores centrales en la jornada.
Se espera un día extenso en la sede política de CASLA, con negociaciones permanentes, recuentos informales y definiciones clave. Allí se resolverá qué espacio conducirá el club durante la transición, así como también por cuánto tiempo se extenderá ese mandato hasta la realización de las elecciones anticipadas.
+ EN GOLAZO 24
Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club
El regalo del Dibu Martínez: salvó al Villa y festejó con un look navideño