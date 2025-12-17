En San Lorenzo nadie puede creer lo que dijeron en ESPN sobre Marcelo Moretti

La continuidad de Marcelo Moretti en la presidencia.

Que la Comisión Directiva continuara, pero con Moretti de licencia por tiempo indefinido.

La acefalía institucional.

Finalmente, ocurrió lo que al inicio de la reunión parecía impensado: se alcanzó la cantidad de renuncias necesarias para que el club ingresara en estado de acefalía institucional.

Esto, en principio, implica que deberá intervenir la Asamblea, que tendrá la responsabilidad de aprobar una Comisión Directiva transitoria y definir el llamado a elecciones.

Fragmento del comunicado oficial de CASLA:

“San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino.

Todo se resolvió en una reunión de Comisión Directiva que contó con un cuarto intermedio, en función de la citación de varios de sus miembros ante el requerimiento de la Fiscalía PCyF N.º 35 de la Ciudad de Buenos Aires”.

Insólito lo que cuentan en ESPN sobre Marcelo Moretti

Ahora bien, si bien la situación parece estar definida, Marcelo Moretti aclaró que hará todo lo posible para que la reunión sea considerada nula y, por ende, no se oficialice la acefalía.

En DSports, minutos después de finalizada la reunión, Moretti declaró: “Mañana impugnaré el acta y seguramente la Justicia me dé la razón”.

Este miércoles 17 de diciembre, el dirigente se presentará ante la Justicia para solicitar un recurso de amparo con el objetivo de impugnar la reunión de Comisión Directiva.

Por su parte, en ESPN, el periodista Leandro Alves explicó: “Moretti aduce que no se respetó el orden del día y que no estaba el libro de actas. Si hablás con el resto de los dirigentes, sostienen que Moretti se lo llevó a su casa en octubre pasado. Ayer se tuvo que firmar un acta volante”.

Habrá que ver cómo continúa el proceso, aunque por el momento el club transita el camino habitual que se da ante una situación de acefalía institucional.

Mientras tanto, la Asamblea quedó a cargo de la situación y deberá convocar a los asambleístas en los próximos días.

Según completó Alves, habrán entre 3 y 4 listas que se posutlen.

