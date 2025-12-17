BBVA lanzó una nueva funcionalidad que permite a sus clientes financiar en hasta 12 cuotas fijas, con una tasa de interés preferencial, débitos automáticos y compras realizadas en 1 solo pago con tarjeta de crédito, directamente desde la App BBVA.
NOVEDAD
BBVA financia hasta 12 cuotas compras con 1 solo pago con tarjeta de crédito o débito
Agresiva innovación de BBVA para fortalecer su App: una compra en un pago puede financiarse hasta 12 cuotas fijas a tasa de interés preferencial.
El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad financiera, al permitir que los usuarios elijan qué consumos específicos desean cuotificar, reduciendo el saldo a pagar del resumen y la necesidad de financiarlo.
La opción está disponible exclusivamente desde la App BBVA para tarjetas Visa y Mastercard. Los clientes pueden identificar los débitos automáticos y las compras alcanzadas a través de una etiqueta con la leyenda “Financiable”, visible en la sección “Últimos movimientos” de su tarjeta.
Confirmada la operación, se genera un comprobante y la primera cuota se verá reflejada en el próximo resumen.
A diferencia de las opciones tradicionales, el cliente puede seleccionar compras puntuales ya realizadas y financiarlas de manera individual antes del cierre del resumen, adaptando el pago a sus necesidades.
También podrá, previo a la realización de la compra, comparar la Tasa de Financiación que le ofrece el comercio con la Tasa que le ofrece BBVA al financiar el consumo desde su APP, y verificar lo es más conveniente.
“Ser el primer banco en permitir financiar compras puntuales realizadas con tarjeta de crédito, directamente desde la app, en cuotas fijas y a una tasa súper preferencial, refuerza nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades financieras de cada persona", señaló Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.
