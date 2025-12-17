BBVA financia hasta 12 cuotas compras con 1 solo pago con tarjeta de crédito o débito

También podrá, previo a la realización de la compra, comparar la Tasa de Financiación que le ofrece el comercio con la Tasa que le ofrece BBVA al financiar el consumo desde su APP, y verificar lo es más conveniente.

“Ser el primer banco en permitir financiar compras puntuales realizadas con tarjeta de crédito, directamente desde la app, en cuotas fijas y a una tasa súper preferencial, refuerza nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades financieras de cada persona", señaló Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.

---------------------

