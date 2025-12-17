urgente24
BBVA financia hasta 12 cuotas compras con 1 solo pago con tarjeta de crédito o débito

Agresiva innovación de BBVA para fortalecer su App: una compra en un pago puede financiarse hasta 12 cuotas fijas a tasa de interés preferencial.

17 de diciembre de 2025 - 09:16
BBVA con novedad de fin de año.

BBVA lanzó una nueva funcionalidad que permite a sus clientes financiar en hasta 12 cuotas fijas, con una tasa de interés preferencial, débitos automáticos y compras realizadas en 1 solo pago con tarjeta de crédito, directamente desde la App BBVA.

El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad financiera, al permitir que los usuarios elijan qué consumos específicos desean cuotificar, reduciendo el saldo a pagar del resumen y la necesidad de financiarlo.

La opción está disponible exclusivamente desde la App BBVA para tarjetas Visa y Mastercard. Los clientes pueden identificar los débitos automáticos y las compras alcanzadas a través de una etiqueta con la leyenda “Financiable”, visible en la sección “Últimos movimientos” de su tarjeta.

Confirmada la operación, se genera un comprobante y la primera cuota se verá reflejada en el próximo resumen.

A diferencia de las opciones tradicionales, el cliente puede seleccionar compras puntuales ya realizadas y financiarlas de manera individual antes del cierre del resumen, adaptando el pago a sus necesidades.

También podrá, previo a la realización de la compra, comparar la Tasa de Financiación que le ofrece el comercio con la Tasa que le ofrece BBVA al financiar el consumo desde su APP, y verificar lo es más conveniente.

“Ser el primer banco en permitir financiar compras puntuales realizadas con tarjeta de crédito, directamente desde la app, en cuotas fijas y a una tasa súper preferencial, refuerza nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades financieras de cada persona", señaló Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.

