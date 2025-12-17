Correo Argentino inaugura revolución robótica para paquetería de e-commerce

Es la apertura formal del plan integral de automatización previsto para 2026.

El sistema opera con 240 robots autónomos sobre una superficie de 1.180 m2, integrando inteligencia artificial, algoritmos de direccionamiento y clasificación inteligente. Esta tecnología permite procesar hasta 9.000 paquetes por hora, lo que triplica la capacidad operativa actual de la compañía en todo el país y eleva los estándares de precisión y eficiencia.

La instalación incluye 13 puestos de inducción que sostienen un flujo continuo de carga y 130 salidas de clasificación, optimizando los tiempos de procesamiento y minimizando el margen de error.

2026

"Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única", señaló el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini.

El avance tecnológico se enmarca en un proceso de transformación financiera: tras revertir un déficit de $113.000 millones en 2023, Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025 y aportó $34.000 millones al Tesoro Nacional.

"Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos", agregó Baldini.

Como parte de su hoja de ruta para 2026, la empresa prevé completar la automatización total de la planta de Monte Grande e incorporar nuevas tecnologías, entre ellas:

Un 2do. sorter para paquetería de hasta 30 kg.

Tecnología RFID para seguimiento en tiempo real de piezas y contenedores para trazabilidad integral.

Aforadoras industriales para control automático de facturación.

Vehículos de Guiado Automatizado (AGV) para el movimiento robotizado de contenedores.

Correo Argentino avanza hacia un modelo logístico inteligente, orientado al crecimiento del eCommerce y la paquetería.

