Nueva gripe, 'supergripe', o influenza A (H3N2) subclado K, hay distintas formas de llamarlo, pero sólo un pedido en el que han coincidido expertos en las últimas horas, debido al aumento de casos de la circulación del virus en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que se ha recomendado ante el avance de la nueva variante de gripe H3N2?
ATENCIÓN
Alerta gripe H3N2: La recomendación urgente de expertos ante el avance de la 'supergripe'
El aumento de casos de la nueva variante de gripe H3N2 ha obligado a los expertos a hacer una recomendación de última hora.
Recomendación ante avance de la variante K de la gripe H3N2
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un nuevo informe sobre el aumento de la circulación del virus influenza A (H3N2) subclado K en varias regiones e hizo énfasis en una recomendación fundamental ante el preocupante avance de la enfermedad: reforzar la vacunación.
"La OPS instó a los Estados Miembros a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, garantizar una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente a los casos y reforzar la preparación de los servicios de salud ante la posibilidad de una actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026 en el hemisferio norte", indican.
De acuerdo con los expertos, la vacunación contra la gripe es especialmente importante en adultos mayores y personas con factores de riesgo.
Otras instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también han hecho un llamado para que las personas se vacunen contra la gripe.
Mientras tanto, en Argentina, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió una recomendación urgente para la aplicación de la vacuna Antigripal ante la inusual circulación de la variante de la gripe H3N2 en el exterior, informó El Litoral.
¿Existe una vacuna contra la gripe que está dando?
Hasta ahora no existe una vacuna específicamente para el virus de influenza A (H3N2) subclado K, sin embargo, las vacunas antigripales actuales pueden ser útiles.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que, "las vacunas actuales incluyen tres virus de la influenza: influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) y virus de la influenza B/linaje Victoria. Por lo tanto, la circulación de un virus derivado no siempre implica que las vacunas contra la influenza estacional sean menos eficaces para proteger contra la enfermedad asociada a la influenza".
Y sigue: "Hasta el momento, no está claro cómo la vacuna protegerá contra la enfermedad clínica durante la temporada actual. Sin embargo, las primeras estimaciones de efectividad de la vacuna muestran que la vacuna actual tiene una eficacia del 70 al 75 % para prevenir la hospitalización en niños de 2 a 17 años y del 30 al 40 % en adultos".
De cualquier manera, los expertos insisten en que las vacunas son la mejor manera de protegerse contra enfermedades graves causadas por la gripe.
Según los CDC, la vacunación antigripal brinda beneficios como: protección contra la enfermedad grave por influenza, la hospitalización y la muerte, protección contra otros virus de influenza circulantes representados en las vacunas antigripales, y ayuda a reducir la propagación general de la influenza en la comunidad.
¿Cómo protegerse contra la nueva gripe?
Además de aplicarse la vacuna antigripal, los expertos en salud insisten en que las medidas preventivas personales siguen siendo importantes para limitar la transmisión del virus de la gripe.
Entre las medidas que cada persona debe tomar se incluyen:
- Lavado de manos
- Cubrirse al toser o estornudar
- Quedarse en casa en caso de fiebre o síntomas
