Alerta gripe H3N2: La recomendación urgente de expertos ante el avance de la 'supergripe'

Mientras tanto, en Argentina, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió una recomendación urgente para la aplicación de la vacuna Antigripal ante la inusual circulación de la variante de la gripe H3N2 en el exterior, informó El Litoral.

¿Existe una vacuna contra la gripe que está dando?

Hasta ahora no existe una vacuna específicamente para el virus de influenza A (H3N2) subclado K, sin embargo, las vacunas antigripales actuales pueden ser útiles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que, "las vacunas actuales incluyen tres virus de la influenza: influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) y virus de la influenza B/linaje Victoria. Por lo tanto, la circulación de un virus derivado no siempre implica que las vacunas contra la influenza estacional sean menos eficaces para proteger contra la enfermedad asociada a la influenza".

Y sigue: "Hasta el momento, no está claro cómo la vacuna protegerá contra la enfermedad clínica durante la temporada actual. Sin embargo, las primeras estimaciones de efectividad de la vacuna muestran que la vacuna actual tiene una eficacia del 70 al 75 % para prevenir la hospitalización en niños de 2 a 17 años y del 30 al 40 % en adultos".

De cualquier manera, los expertos insisten en que las vacunas son la mejor manera de protegerse contra enfermedades graves causadas por la gripe.

Según los CDC, la vacunación antigripal brinda beneficios como: protección contra la enfermedad grave por influenza, la hospitalización y la muerte, protección contra otros virus de influenza circulantes representados en las vacunas antigripales, y ayuda a reducir la propagación general de la influenza en la comunidad.

¿Cómo protegerse contra la nueva gripe?

Además de aplicarse la vacuna antigripal, los expertos en salud insisten en que las medidas preventivas personales siguen siendo importantes para limitar la transmisión del virus de la gripe.

Entre las medidas que cada persona debe tomar se incluyen:

Lavado de manos

Cubrirse al toser o estornudar

Quedarse en casa en caso de fiebre o síntomas

