Científicos desarrollaron un chip que aumenta la velocidad de la computadora y el ahorro de energía

CIENTIFICOSDESARROLLARONUNCHIPQUEAUMENTALAVELOCIDADDELACOMPUTADORAYELAHORRODEENERGIAFOTO2 Un grupo de científicos desarrolló en Italia un chip revolucionario que aumenta la velocidad de la computadora y a reducir el consumo de la energía.

Los fuertes avances en la computación

El avance conseguido en este estudio representa un paso importante hacia dispositivos más compactos, rápidos y sostenibles. La computación en la propia memoria es una solución ideal para situaciones que requieren alto rendimiento y alta eficiencia energética, como la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y los sistemas de comunicación inalámbrica de última generación. Las aplicaciones de la nueva tecnología abarcan desde la robótica hasta los centros de datos, y desde los sistemas de navegación hasta las redes de telecomunicaciones avanzadas, como los sistemas 5G y 6G.