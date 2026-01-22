Científicos desarrollaron un chip que aumenta la velocidad de la computadora y el ahorro de energía

En Italia, un grupo de científicos del Instituto Politécnico de Milan desarrolló un chip revolucionario que aumenta la velocidad de la computadora y apunta al ahorro de la energía eléctrica. El logro es obra de un equipo internacional integrado, entre otros, por Piergiulio Mannocci y Daniele Ielmini.
Un grupo de científicos desarrolló en Italia un chip revolucionario que aumenta la velocidad de la computadora y a reducir el consumo de la energía.
El dispositivo utiliza dos matrices de 64×64 de memorias resistivas programables. Cada una de estas matrices es una especie de cuadrícula ordenada compuesta por componentes idénticos dispuestos en filas y columnas, con una distribución similar a la del papel milimetrado, donde cada intersección entre una fila y una columna representa una celda de memoria.
¿Cuáles son las características del nuevo chip?
Las celdas se basan en la tecnología SRAM (memoria estática de acceso aleatorio), un tipo de memoria rápida y estable que, en este caso, se combina con resistencias integradas para programar diferentes niveles de resistencia. La arquitectura se complementa con un innovador modelo de procesamiento analógico que utiliza componentes integrados en el chip, como amplificadores y convertidores analógico-digital.
Esta arquitectura permite al sistema realizar cálculos complejos directamente en la estructura de la memoria, evitando así la necesidad de transferir datos a un procesador externo y reduciendo considerablemente los tiempos de cálculo. En las pruebas, el chip alcanzó una precisión similar a la de los sistemas digitales convencionales, pero con un menor consumo de energía y una menor latencia de procesamiento.
Los fuertes avances en la computación
El avance conseguido en este estudio representa un paso importante hacia dispositivos más compactos, rápidos y sostenibles. La computación en la propia memoria es una solución ideal para situaciones que requieren alto rendimiento y alta eficiencia energética, como la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y los sistemas de comunicación inalámbrica de última generación. Las aplicaciones de la nueva tecnología abarcan desde la robótica hasta los centros de datos, y desde los sistemas de navegación hasta las redes de telecomunicaciones avanzadas, como los sistemas 5G y 6G.
Mannocci, Ielmini y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo chip en la revista académica Nature Electronics, bajo el título “A fully integrated analogue closed-loop in-memory computing accelerator based on static random-access memory”.
