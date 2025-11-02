Crearon computadora que imita al cerebro humano con imanes y consume 80% menos energía

Para demostrar su capacidad, el equipo lo probó reconociendo dígitos escritos a mano con el famoso conjunto de datos MNIST. Resultado: 90% de precisión consumiendo una fracción de la energía que requieren los chips tradicionales de IA. Mientras entrenar modelos de lenguaje grandes consume electricidad a 300 hogares por año, el cerebro humano procesa información compleja con apenas 20 vatios, lo mismo que una lamparita. Esta computadora magnética se acerca a ese ideal.

image

El desarrollo surgió de una colaboración entre la universidad y dos gigantes industriales: Everspin Technologies y Texas Instruments. El Dr. Sanjeev Aggarwal, presidente y CEO de Everspin, coescribió el estudio publicado en Nature Communications Engineering, lo que marca un camino claro hacia la comercialización.

Respaldo federal millonario

El proyecto no solo entusiasma a la industria privada. En septiembre de 2025, el Departamento de Energía de Estados Unidos le otorgó a Friedman una subvención de casi 500 mil dólares por dos años para seguir perfeccionando esta tecnología. La inversión federal demuestra que el gobierno estadounidense apuesta fuerte a alternativas energéticamente eficientes frente al consumo desmedido de electricidad que generan los sistemas de IA actuales.

image La tecnología se basa en el aprendizaje hebbiano, ese principio neurológico que dice "las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas". Gracias a esto, el sistema aprende de la experiencia sin necesitar entrenamiento previo masivo. Los dispositivos MTJ además ofrecen ventajas de confiabilidad que otros enfoques neuromórficos no lograron alcanzar por problemas de estabilidad.

Según análisis , los chips neuromórficos podrían reducir el consumo energético hasta un 80% comparado con los sistemas convencionales de inteligencia artificial. Esto los vuelve ideales para la "computación en el borde", es decir, procesar datos en celulares, tablets o dispositivos portables sin depender de servidores remotos que devoran energía.

La pregunta ya no es si esta tecnología va a revolucionar la industria, sino cuándo vas a tener una computadora cerebral magnética en tu bolsillo.

