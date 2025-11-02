La OPEP+ decidió frenar el aumento de producción de petróleo en 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió suspender sus planes de incrementar la producción de crudo durante el primer trimestre de 2026, en respuesta a los crecientes temores de una sobreoferta global. El grupo, encabezado por Arabia Saudí y Rusia, anunció que añadirá 137.000 barriles diarios (bpd) en diciembre, pero que luego detendrá cualquier aumento.
Cambios en la demanda de petróleo
Según el comunicado del bloque, la pausa obedece a factores estacionales. La demanda de petróleo suele disminuir tras las festividades de fin de año, cuando muchas refinerías aprovechan para realizar labores de mantenimiento. Sin embargo, analistas del sector interpretan la medida como una respuesta prudente ante un mercado que podría enfrentar un exceso de suministro en 2026.
A lo largo de este año, ocho miembros de la OPEP+ elevaron progresivamente su producción en un total de 2,91 millones de barriles diarios, lo que equivale a alrededor del 2,7% de la demanda mundial.
No obstante, el ritmo de crecimiento se desaceleró en los últimos meses. El leve incremento de diciembre sigue a aumentos moderados en octubre y noviembre, reflejando la cautela del grupo frente a las proyecciones de menor consumo energético global.
Los temores de un exceso de oferta fueron reforzados recientemente por el director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, quien advirtió sobre “un escenario creíble de sobreoferta en el mercado el próximo año”, según Financial Times.
Esta percepción se ve amplificada por la incertidumbre en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera rusa.
Las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso
A finales de octubre, Washington aplicó sanciones a las dos principales petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, además de sanciones secundarias contra instituciones financieras que mantengan vínculos con ellas.
Si bien los precios del petróleo repuntaron a US$ 65 por barril tras el anuncio —luego de haber caído a un mínimo de cinco meses de alrededor de US$ 60—, los analistas dudan del alcance real de estas medidas.
La consultora Energy Aspects estimó que entre 1,4 y 2,6 millones de barriles diarios de crudo ruso podrían verse afectados, siendo las importaciones de India las más expuestas.
Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, señaló al mismo medio que aún es pronto para medir el verdadero impacto de las sanciones:
Para León, la decisión de la OPEP+ refleja una estrategia preventiva más que una señal de debilidad: “El grupo sabe que sobreproducir ahora podría resultar contraproducente más adelante. Las sanciones a Rusia han introducido un nuevo nivel de incertidumbre, y la OPEP+ prefiere mantener la cautela”.
