La OPEP+ decidió frenar el aumento de producción de petróleo en 2026

image La OPEP+ tomó la decisión por posible sobreoferta de crudo.

Esta percepción se ve amplificada por la incertidumbre en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera rusa.

Las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso

A finales de octubre, Washington aplicó sanciones a las dos principales petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, además de sanciones secundarias contra instituciones financieras que mantengan vínculos con ellas.

Si bien los precios del petróleo repuntaron a US$ 65 por barril tras el anuncio —luego de haber caído a un mínimo de cinco meses de alrededor de US$ 60—, los analistas dudan del alcance real de estas medidas.

La consultora Energy Aspects estimó que entre 1,4 y 2,6 millones de barriles diarios de crudo ruso podrían verse afectados, siendo las importaciones de India las más expuestas.

Sin embargo, el mercado se mantiene escéptico respecto a que las sanciones logren reducir significativamente los flujos de petróleo ruso, dado el complejo entramado de redes logísticas y financieras que Moscú desarrolla desde 2022 para sortear las restricciones occidentales.

Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, señaló al mismo medio que aún es pronto para medir el verdadero impacto de las sanciones:

Las cifras de exportación parecen estables, pero corresponden a crudo producido hace semanas. El efecto real se verá en tres o cuatro semanas. Las cifras de exportación parecen estables, pero corresponden a crudo producido hace semanas. El efecto real se verá en tres o cuatro semanas.

Para León, la decisión de la OPEP+ refleja una estrategia preventiva más que una señal de debilidad: “El grupo sabe que sobreproducir ahora podría resultar contraproducente más adelante. Las sanciones a Rusia han introducido un nuevo nivel de incertidumbre, y la OPEP+ prefiere mantener la cautela”.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos perfecta para ver este fin de semana

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Javier Milei cedió a la guerra interna, Mauricio Macri sin nada y gobernadores en veremos

¿Quién será el suicida para Defensa (si no le envían dinero para FADEA e IOSFA?)