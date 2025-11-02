Versión de TN: reunión de Juan Mena (CFK) y Sebastián Amerio (LLA) por 2 ministros de la Corte

Fue fundadora de La Cámpora y representante del kirchnerismo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Sostiene que el fallo contra Cristina Kirchner es “una aberración jurídica” y que la ex presidenta se encuentra de hecho proscrita.

mariano llorens.jpg Mariano Llorens, podría ser propuesto para la Corte Suprema

¿Quién es Mariano Llorens?

Ha sido en varias ocasiones conjuez de la Corte Suprema ya que tras la salida de Juan Maqueda, el máximo tribunal se quedó con tres jueces y necesitó sumar un cuarto o quinto miembro de manera circunstancial.

Llorens fue elegido vicepresidente primero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la lista bordó (enfrentó a la Celeste más cercana al kirchnerismo).

Además, pasó por el Tribunal Oral en lo Criminal 26 de la Capital y la justicia federal de San Martín y San Isidro.

Fue denunciado por haberse reunido en dos ocasiones con el ex presidente Macri mientras gobernaba el país.