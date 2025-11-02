urgente24
¿ACUERDO MILEI-KIRCHNER?

Versión de TN: reunión de Juan Mena (CFK) y Sebastián Amerio (LLA) por 2 ministros de la Corte

Las 2 figuras que se manejan son Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional cercana a Cristina Kirchner y Mariano Llorens, camarista federal de Comodoro Py.

02 de noviembre de 2025 - 23:21
Criostina Kirchner y Javier Milei

Foto archivo: NA

El encuentro, que se mantuvo en secreto, habría tenido como objetivo acercar posiciones para los reemplazos de Juan Maqueda y Elena Highton en la CSJN de acuerdo a la versión difundida por "¿Y mañana qué¡, programa de TN conducido por Luciana Geuna.

Sebastián Amerio, hombre de Santiago Caputo, y vice ministro de Justicia de la Nación habría participado por la Casa Rosada mientras que Juan Mena, ex ministro de Justicia, habría sido el interlocutor kirchnerista.

Además, dentro del entendimiento, podría designarse también al Procurador General, Jefe de los fiscales.

Para ese puesto se habría mencionado a Mariano Borinsky, de la cámara de casación.

Anabel Fernandez Sagasti, cercana a Cristina Kirchner

¿Quién es Anabel Fernández Sagasti?

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, es también senadora nacional desde 2015 por la provincia de Mendoza en representación del peronismo.

Fue fundadora de La Cámpora y representante del kirchnerismo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Sostiene que el fallo contra Cristina Kirchner es “una aberración jurídica” y que la ex presidenta se encuentra de hecho proscrita.

Mariano Llorens, podría ser propuesto para la Corte Suprema

¿Quién es Mariano Llorens?

Ha sido en varias ocasiones conjuez de la Corte Suprema ya que tras la salida de Juan Maqueda, el máximo tribunal se quedó con tres jueces y necesitó sumar un cuarto o quinto miembro de manera circunstancial.

Llorens fue elegido vicepresidente primero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la lista bordó (enfrentó a la Celeste más cercana al kirchnerismo).

Además, pasó por el Tribunal Oral en lo Criminal 26 de la Capital y la justicia federal de San Martín y San Isidro.

Fue denunciado por haberse reunido en dos ocasiones con el ex presidente Macri mientras gobernaba el país.

