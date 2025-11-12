Guerra del chip: una disputa en Nexperia amenaza con detener fábricas automotrices en todo Europa

La raíz de la crisis se encuentra en la lucha por el control de la filial china de Nexperia. En octubre, el gobierno neerlandés intervino la empresa y destituyó al director ejecutivo Zhang Xuezheng, principal accionista de Wingtech, alegando “graves deficiencias de gobernanza”, tal como informó Urgente24.

image Zhang Xuezheng, director de Wingtech Technology.

Poco después, Nexperia Países Bajos suspendió el suministro directo de obleas a su planta en China, acusando a esta de impagos, apertura de cuentas no autorizadas y envío de comunicaciones falsas a clientes y proveedores.

El Ministerio de Economía de los Países Bajos negó haber impuesto restricciones a la exportación, aclarando que “ni La Haya ni Bruselas han adoptado medidas que afecten a Nexperia o a otras empresas en este asunto”.

Mientras tanto, el sector automotriz europeo observa con creciente ansiedad cómo un conflicto corporativo amenaza con transformarse en un nuevo cuello de botella global.

