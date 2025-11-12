La fiebre por la inteligencia artificial no es para cualquiera

OpenAI planea invertir US$ 1,4 billones en los próximos ocho años, pero genera apenas US$ 20.000 millones en ingresos anuales. Según previsiones internas, las pérdidas podrían alcanzar los US$ 74.000 millones en 2028.

El propio director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reconoció la semana pasada las preocupaciones del mercado y defendió el agresivo plan de expansión de la empresa, que incluye posibles dispositivos de consumo, proyectos de robótica y un servicio de computación en la nube basado en IA, todos aún en fase de desarrollo.

Aumenta el financiamiento de las empresas

El alto nivel de apalancamiento financiero en el sector también alimenta el nerviosismo. En septiembre, Oracle cerró un acuerdo de US$ 300.000 millones con OpenAI para suministrar capacidad de cómputo, financiado parcialmente mediante la emisión de bonos por US$ 18.000 millones.

Según Goldman Sachs, las compañías vinculadas a la IA han emitido bonos corporativos por US$ 139.000 millones en lo que va del año, un 23% más que en 2024. Meta, por su parte, lideró la mayor operación de deuda privada de la historia al obtener US$ 27.300 millones para construir un complejo de centros de datos en Luisiana.

A las presiones financieras se suman cuellos de botella en energía y suministros. CoreWeave, respaldada por Nvidia, advirtió sobre retrasos en la construcción de centros de datos que afectarán sus ingresos trimestrales, lo que provocó una caída del 16% en sus acciones.

Las empresas siguen invirtiendo a todo motor

Pese a todo, la inversión no se ha frenado. El gasto de capital en IA de las grandes tecnológicas superará los US$ 400.000 millones en 2025, y ejecutivos como Lisa Su, de AMD, aseguran que el ritmo de inversión “se está acelerando”, según publicó Wall Street Journal.

Aunque el temor a una burbuja crece, las valoraciones aún no alcanzan niveles extremos. El índice Nasdaq Composite mantiene un PER promedio de 29 puntos, inferior al de 2021. Sin embargo, tras tres años de gasto masivo sin un modelo financiero claro, los inversores comienzan a mostrar signos de fatiga y cautela ante un sector que promete revolucionar la economía, pero que aún busca cómo convertir su potencial en beneficios sostenibles.

