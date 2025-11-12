Duros datos de Unicef: En la Argentina de Milei, el 31% de hogares con niños restringe comidas

pobreza infantil Desde Unicef aclaran que si bien el porcentaje de hogares que debieron restringir comidas cayó del 52% al 30%, uno de cada tres sigue enfrentando dificultades para comprar alimentos, y esa cifra asciende al 45% en hogares que perciben AUH.

Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, atribuyó los avances a la desaceleración inflacionaria y a políticas de protección de ingresos.

"La AUH se está manteniendo casi al 98% del valor de la canasta; y en el presupuesto 2025 es una de las pocas partidas que crecen en términos reales", explicó, destacando la importancia de la movilidad que actualiza el beneficio según la inflación.

Según Unicef, el endeudamiento familiar es un desafío creciente

Por otra parte, remarca que pese a la leve mejora en los ingresos, la deuda familiar creció ocho puntos respecto al año anterior.

El 46% de los hogares tiene algún tipo de endeudamiento, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales o préstamos informales.

En tanto, entre los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio, y un 9% debió darse de baja de su prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por motivos económicos. Además, dos de cada diez familias endeudadas no pudieron afrontar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

Por último, UNICEF remarcó que si bien los indicadores de pobreza y acceso a la alimentación muestran señales de mejora, las desigualdades estructurales siguen limitando las oportunidades de la infancia y adolescencia en Argentina, por lo que pidió mantener las políticas de contención social y ampliar el apoyo a los sectores más afectados.

La encuesta, que se realiza de forma continua desde 2020, aporta información clave sobre los mecanismos de adaptación de las familias, las brechas que quedan por cerrar y la necesidad de sostener políticas específicas para consolidar la reducción de la pobreza y controlar el endeudamiento familiar

