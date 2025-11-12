Según la 9na Encuesta Rápida de Unicef, que evalúa las condiciones socioeconómicas de la infancia en la Argentina, el 31% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes. Y si bien el dato refleja una mejora frente al 48% registrado en 2024, sigue siendo aún preocupante.
ESTÁ MAL, ¿PERO NO TAN MAL?
Duros datos de Unicef: En la Argentina de Milei, el 31% de hogares con niños restringe comidas
UNICEF reveló que el 31% de los hogares con niños y adolescentes restringe comidas, y si bien la situación mejoró respecto de 2024, sigue siendo preocupante.
El estudio, que abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional, destaca que el alivio se sintió sobre todo en los sectores más vulnerables, impulsado por la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.
El informe muestra una mejora en el acceso a alimentos y servicios básicos: el porcentaje de hogares que debieron restringir comidas cayó del 52% al 30%. No obstante, uno de cada tres sigue enfrentando dificultades para comprar alimentos, una cifra que asciende al 45% en hogares que perciben AUH.
"La reducción de la pobreza infantil al 46,1% y la caída de la pobreza extrema al 10,2% son señales alentadoras, pero aún persisten desafíos que deben estar en el centro de la agenda pública", afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.
Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, atribuyó los avances a la desaceleración inflacionaria y a políticas de protección de ingresos.
"La AUH se está manteniendo casi al 98% del valor de la canasta; y en el presupuesto 2025 es una de las pocas partidas que crecen en términos reales", explicó, destacando la importancia de la movilidad que actualiza el beneficio según la inflación.
Según Unicef, el endeudamiento familiar es un desafío creciente
Por otra parte, remarca que pese a la leve mejora en los ingresos, la deuda familiar creció ocho puntos respecto al año anterior.
El 46% de los hogares tiene algún tipo de endeudamiento, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales o préstamos informales.
En tanto, entre los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio, y un 9% debió darse de baja de su prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por motivos económicos. Además, dos de cada diez familias endeudadas no pudieron afrontar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.
Por último, UNICEF remarcó que si bien los indicadores de pobreza y acceso a la alimentación muestran señales de mejora, las desigualdades estructurales siguen limitando las oportunidades de la infancia y adolescencia en Argentina, por lo que pidió mantener las políticas de contención social y ampliar el apoyo a los sectores más afectados.
