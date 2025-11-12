PIONERO
Científicos argentinos crean virus que combate el cáncer: Conoce a AR2015
En Argentina desarrollaron un virus, único en su tipo, que ataca células malignas y ayuda a frenar el avance del cáncer. El siguiente paso es hacer ensayos en pacientes.
Avance experimental contra el cáncer
Científicos del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular, de la Fundación Instituto Leloir, y otras instituciones, desarrollaron un virus modificado que ataca y elimina células malignas, incluso a las resistentes, sin dañar a las normales.
En concreto, el equipo de investigadores construyó un adenovirus oncolítico (AOL), formulado a partir de un virus del resfrío modificado genéticamente, que suprimió metástasis hepáticas de tumores humanos en animales de laboratorio, indica la Fundación Instituto Leloir.
Con ustedes: AR2015, así le llamaron al adenovirus oncolítico que crearon y que es el primero en su tipo.
Los científicos construyeron el virus tras un análisis bioinformático y a partir de unos innovadores promotores específicos de tumores (híbridos), detalla la Fundación Instituto Leloir.
En el laboratorio, indican, el virus destruyó metástasis de cáncer colorrectal y su efecto se potenció con dosis bajas de quimioterapia. Y detallan que el efecto se sostuvo en el tiempo e incluso lograron la erradicación completa de los tumores.
Esto no es dato menor, considerando que el cáncer colorrectal actualmente alarma al mundo por el aumento de la incidencia en personas jóvenes.
Según la OMS, "el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo".
Hacia un ensayo clínico
“Como demostramos en el paper, el AOL que diseñamos puede ser combinado con quimioterapia y, por estudios que aún no hemos publicado, también con inmunoterapias que ya se están usando para tratar el cáncer colorrectal", explica el doctor en Ciencias Biológicas Osvaldo Podhajcer, jefe del Laboratorio de TMyC, quien colideró el flamante artículo junto al doctor en Bioquímica Eduardo Cafferata.
"Hemos mejorado la potencia del AOL manteniendo su especificidad. Está todo dado como para avanzar hacia un ensayo clínico”, agregó.
Aunque el estudio estuvo centrado en el cáncer colorrectal, este avance abre las puertas a nuevas formas de atacar otros cánceres.
Cafferata asegura “que este tipo de AOL podría ser usado en otros tumores gastrointestinales y, aunque no se han hecho aún estudios, el abordaje de AOLs con TSP híbridos sería utilizable en otros tipos de cáncer”.
Los investigadores ahora buscan apoyo financiero para poder avanzar con ensayos en pacientes.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Molecular Therapy Oncology.
