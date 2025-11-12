Científicos argentinos crean virus que combate el cáncer: Conoce a AR2015

En el laboratorio, indican, el virus destruyó metástasis de cáncer colorrectal y su efecto se potenció con dosis bajas de quimioterapia. Y detallan que el efecto se sostuvo en el tiempo e incluso lograron la erradicación completa de los tumores.

Esto no es dato menor, considerando que el cáncer colorrectal actualmente alarma al mundo por el aumento de la incidencia en personas jóvenes.

Según la OMS, "el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo".

Embed - Fundacion Instituto Leloir en Instagram: " Un equipo liderado por científicos de nuestro Laboratorio de Terapia Molecular y Celular desarrolló un adenovirus oncolítico, único en su tipo, para atacar células malignas sin dañar a las sanas. Bautizado AR2015, lo crearon tras un minucioso análisis bioinformático y a partir de unos innovadores promotores específicos de tumores (híbridos). El virus modificado eliminó, en el laboratorio, metástasis de cáncer colorrectal y potenció su efecto con pequeñas dosis de quimioterapia. El grupo encabezado por Osvaldo Podhajcer ahora busca financiación para poder avanzar con ensayos en pacientes. Leé la nota completa en el link de nuestra bio. . . . . . . #cienciaargentina #investigación #oncologia #ia #inteligenciaartificial #cáncer" View this post on Instagram

Hacia un ensayo clínico

“Como demostramos en el paper, el AOL que diseñamos puede ser combinado con quimioterapia y, por estudios que aún no hemos publicado, también con inmunoterapias que ya se están usando para tratar el cáncer colorrectal", explica el doctor en Ciencias Biológicas Osvaldo Podhajcer, jefe del Laboratorio de TMyC, quien colideró el flamante artículo junto al doctor en Bioquímica Eduardo Cafferata.

"Hemos mejorado la potencia del AOL manteniendo su especificidad. Está todo dado como para avanzar hacia un ensayo clínico”, agregó.

Aunque el estudio estuvo centrado en el cáncer colorrectal, este avance abre las puertas a nuevas formas de atacar otros cánceres.

Cafferata asegura “que este tipo de AOL podría ser usado en otros tumores gastrointestinales y, aunque no se han hecho aún estudios, el abordaje de AOLs con TSP híbridos sería utilizable en otros tipos de cáncer”.

Los investigadores ahora buscan apoyo financiero para poder avanzar con ensayos en pacientes.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Molecular Therapy Oncology.

-------------

Más noticias en Urgente24

Hablar con un niño sobre cáncer puede ser difícil: El príncipe William dice cómo lo hizo

El alimento que combate las arrugas y ayuda a que vivas más años

Esta vitamina popular ayuda a que no vuelva a dar otro infarto

La manzanilla no sólo es una hierba relajante: 5 beneficios inesperados

Dale un impulso a la salud de tu intestino con estos consejos de un médico