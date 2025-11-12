En la previa de la reforma laboral, el kirchnerismo presentó un proyecto sobre indemnizaciones: Qué piden

“Nadie debería recibir una suma menor a dos salarios por un despido arbitrario, ni verse perjudicado por topes que vulneran derechos básicos”.

La propuesta se presenta justo cuando el oficialismo prepara su propio proyecto de “modernización laboral”, que contempla ampliar la jornada de trabajo, reducir las cargas patronales y flexibilizar las modalidades de contratación. En ese contexto, la iniciativa del sindicalista docente y referente de la CTA busca marcar un contrapunto ideológico y político en el debate sobre el futuro del trabajo en la Argentina.

En su exposición de motivos, Yasky sostiene que “un ordenamiento laboral que no proteja frente a los despidos injustificados se convierte en letra muerta” y que “la estabilidad en el empleo cumple una función esencial: garantizar la subsistencia del trabajador y su familia”.

El kirchnerismo contra el empleador

De aprobarse, el proyecto implicaría una modificación estructural en el régimen de indemnizaciones vigente desde 1976, al eliminar definitivamente los topes indemnizatorios que fueron reinstaurados en los años noventa y que —según el autor— “autorizaron la apropiación de parte del patrimonio del trabajador en beneficio del empleador”.

El texto fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados bajo el número de expediente 6401-D-2025, en un clima político en el que el debate sobre la protección del empleo y las condiciones laborales promete ser uno de los ejes centrales del año parlamentario.

El proyecto completo a continuación:

6401-D-2025

