La diputada y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde -quien ya está en la mira por su detención en USA con cocaína y con denuncia por financiamiento de campaña presuntamente irregular- quedó en el centro de la polémica otra vez por un video que subió en sus redes sociales y generó repudio generalizado.
"UNO SE DEJA LLEVAR"
Bochorno de la diputada Lorena Villaverde: Tuvo que borrar video y aclarar
La diputada y senadora electa por LLA Lorena Villaverde suma polémicas: ahora por un video que, ante repudio generalizado, debió eliminar y dar explicaciones.
La referente de LLA en Río Negro celebró el granizo que castigó el lunes pasado los valles rionegrinos -zona productiva frutihortícola por excelencia- con un video en el que calificó el fenómeno meteorológico como “hermoso” y “alucinante". Rápidamente recibió el repudio de legisladores y productores afectados por el granizo.
En medio del bochorno, Lorena Villaverde borró dicho video y publicó otro, intentando aclarar la situación. “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta. Nunca podría alegrarme por algo que dañe el trabajo y el sacrificio de quienes sostienen nuestra producción. Lo que sentí fue asombro por la fuerza del clima y también preocupación por sus consecuencias. En este momento lo importante es estar cerca de los productores, acompañar, escuchar y buscar soluciones reales para que nadie quede a la deriva”, aseguró en el nuevo material.
A pesar de la aclaración de Villaverde, las críticas no cesaron. El periodista especializado Javier Lojo publicó un duro artículo en el que le endilgó “ignorancia, falta de empatía e impunidad” a la senadora electa.
Por su parte, la diputada Lorena Matzen, que preside el bloque Unión Cívica Radical en la Legislatura rionegrina, también reaccionó: "el costo de que las bancas tengan precio en efectivo es que quienes llegan a Buenos Aires a representar a Río Negro desconocen el territorio y desconocen lo que representan. Las declaraciones de Villaverde no son desafortunadas, son una muestra más de su ignorancia, queriendo romantizar lo que en realidad fue una tragedia para la principal actividad económica de la provincia”, afirmó.
En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro informaron que se encuentran trabajando en el relevamiento técnico de los daños ocasionados por la tormenta de granizo que afectó a los valles frutícolas de la provincia, principalmente en la franja entre Cipolletti y General Roca, donde en algunos casos las pérdidas alcanzan entre el 80 y el 90% de la producción.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció ayer que la provincia asistirá a los productores agropecuarios afectados por el granizo. Peras, manzanas y otros frutales son los sectores que sufrieron las inclemencias climáticas en los últimos días.
A través de sus redes sociales, Weretilneck aseguró que "el granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”.
“Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”, expresó.
---------
Otras noticias en Urgente24:
Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)
La respuesta de Joan Laporta: ¿Puede volver Lionel Messi a FC Barcelona?