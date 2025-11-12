Bochorno de la diputada Lorena Villaverde: Tuvo que borrar video y aclarar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lorematzen/status/1988261174303961336&partner=&hide_thread=false El costo de que las bancas tengan precio en efectivo, es que quienes llegan a Buenos Aires a representar a Río Negro, desconocen el territorio y desconocen lo que representan.



En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro informaron que se encuentran trabajando en el relevamiento técnico de los daños ocasionados por la tormenta de granizo que afectó a los valles frutícolas de la provincia, principalmente en la franja entre Cipolletti y General Roca, donde en algunos casos las pérdidas alcanzan entre el 80 y el 90% de la producción.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció ayer que la provincia asistirá a los productores agropecuarios afectados por el granizo. Peras, manzanas y otros frutales son los sectores que sufrieron las inclemencias climáticas en los últimos días.

A través de sus redes sociales, Weretilneck aseguró que "el granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”.

“Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”, expresó.

