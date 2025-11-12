urgente24
Interesante informe del ESEADE para saber dónde invertir

El instituto de formación económica evaluó la competitividad que ofrecen las provincias y cuál de ellas es la más amigable para invertir. Informe completo

12 de noviembre de 2025 - 18:53
Eseade presentó un&nbsp; completo informe sobre las posibilidades que brindan las provincias al momento de invertir

El Instituto Universitario ESEADE presentó la segunda edición del Índice de Competitividad Provincial (ICP) que analiza la competitividad de las distintas provincias Argentinas. Realiza una especie de “radiografía” de las diferentes provincias y detecta cuáles de ellas son más amigables para invertir y por qué.

El índice se dividió en cuatro pilares:

  • 1) Tamaño del Estado
  • 2) Autonomía Financiera
  • 3) Desarrollo Económico y
  • 4) Capital Humano.

Desde el Instituto Universitario ESEADE creemos que este es un primer paso de varios a dar para ir comprendiendo y profundizando los niveles de competitividad de las distintas provincias. Por esta razón, esperamos en futuras ediciones ir complementando con mayor cantidad de información.

