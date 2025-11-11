NASA: La antena que comunica con Marte quedó destruida y puso en riesgo misiones clave

Peligro para la defensa planetaria

El impacto más alarmante es la cancelación de todas las observaciones de asteroides hasta fin de año. Desde el colapso del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico en 2020, Goldstone es el único sistema de radar planetario completamente orientable del mundo. Había identificado más de 200 asteroides cercanos a la Tierra, la mitad clasificados como "potencialmente peligrosos".

image

Las observaciones de radar permiten determinar posición, velocidad y características físicas de asteroides, datos esenciales para predecir trayectorias y evaluar riesgos de impacto.

Sin esta capacidad, la humanidad queda más vulnerable ante amenazas espaciales.

