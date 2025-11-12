La chilena SKY se sube al holding de Avianca y Gol para dominar los cielos latinoamericanos

Una vez se concrete el principio de acuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de libre competencia, SKY pasaría a formar parte de un grupo que hoy opera con una flota combinada de más de 300 aeronaves y conecta a más de 140 destinos en más de 25 países. Esto significaría más rutas, más oportunidades y más opciones de viaje para nuestros pasajeros, sin dejar de lado nuestra esencia. Una vez se concrete el principio de acuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de libre competencia, SKY pasaría a formar parte de un grupo que hoy opera con una flota combinada de más de 300 aeronaves y conecta a más de 140 destinos en más de 25 países. Esto significaría más rutas, más oportunidades y más opciones de viaje para nuestros pasajeros, sin dejar de lado nuestra esencia.

Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra, comentó:

SKY es una compañía con la que compartimos el mismo propósito: el acceso al transporte aéreo como prioridad. En Abra, queremos que más personas en América Latina puedan volar, y que lo puedan hacer de manera confiable, con la mejor red de conexiones, con un servicio amable y con una oferta competitiva. Agregar a SKY al Grupo permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región. SKY es una compañía con la que compartimos el mismo propósito: el acceso al transporte aéreo como prioridad. En Abra, queremos que más personas en América Latina puedan volar, y que lo puedan hacer de manera confiable, con la mejor red de conexiones, con un servicio amable y con una oferta competitiva. Agregar a SKY al Grupo permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región.

SKY y Abra esperan la decisión de Chile

El contexto regulatorio es clave. La operación está sujeta a aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile, lo que implica que los plazos y condiciones definitivas aún deben concretarse.

Este acuerdo también trae implicancias para la familia controladora de SKY y su estructura accionaria. Los actuales dueños pasarán de administrar exclusivamente SKY a integrarse al capital de Abra, con lo que modifican su posición en la industria aérea regional.

Una unión con grandes del cielo sudamericano

En ese marco, la incorporación de SKY al holding de Avianca y Gol puede le otorgar ventajas competitivas frente a otros jugadores regionales, pero también obliga a manejar cuidadosamente la integración cultural, regulatoria y de gestión.

