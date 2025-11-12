CRECIMIENTO EN EL AIRE
La chilena SKY se sube al holding de Avianca y Gol para dominar los cielos latinoamericanos
Abra Group incorpora a SKY Airlines y suma poder en la región. La aerolínea chilena mantendrá su marca, pero amplía sus alas bajo el paraguas de Avianca y Gol.
Tanto Abra Group como SKY anunciaron este lunes 10/11 un “principio de acuerdo” y señalaron que ya presentaron ante las autoridades competentes la documentación para solicitar la aprobación regulatoria.
Las implicancias del acuerdo entre SKY y Abra
El mecanismo de la operación contempla la transformación de un préstamo convertible de US$ 70 millones que Abra había otorgado a SKY en 2021, en una participación accionaria. Así, los accionistas mayoritarios de la aerolínea chilena pasarían a tener una participación en Abra Group, mientras SKY mantendría su marca, su directivo histórico —Holger Paulmann— seguiría como presidente del directorio, y la aerolínea conservaría independencia operativa.
Según los comunicados conjuntos, durante el proceso regulatorio y de cierre de la transacción, las dos compañías funcionarán de manera completamente separada. Los canales de venta, atención al cliente, estructura interna y servicios seguirán como hasta ahora.
Holger Paulmann, presidente de SKY, detalló:
Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra, comentó:
SKY y Abra esperan la decisión de Chile
El contexto regulatorio es clave. La operación está sujeta a aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile, lo que implica que los plazos y condiciones definitivas aún deben concretarse.
Este acuerdo también trae implicancias para la familia controladora de SKY y su estructura accionaria. Los actuales dueños pasarán de administrar exclusivamente SKY a integrarse al capital de Abra, con lo que modifican su posición en la industria aérea regional.
Una unión con grandes del cielo sudamericano
En ese marco, la incorporación de SKY al holding de Avianca y Gol puede le otorgar ventajas competitivas frente a otros jugadores regionales, pero también obliga a manejar cuidadosamente la integración cultural, regulatoria y de gestión.
