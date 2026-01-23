La NASA revela cómo podrían terminar las cosas para el Sol y la Tierra

"Aquí, vientos abrasadores de gas caliente y rápido movimiento provenientes de la estrella moribunda chocan con capas de polvo y gas más frías y de movimiento más lento que se desprendieron en etapas anteriores de su vida", detalla la NASA.

Sin embargo, el final, puede ser el principio de algo más.

Y es que, “la imagen revela cómo las estrellas reciclan su material en el cosmos, sembrando futuras generaciones de estrellas y planetas”, agrega.

Esta no es la única noticia que ha involucrado al Sol en estos últimos días. Y es que, recientemente ocurrió la mayor tormenta solar en 20 años.

Nebulosa Hélice Esta nueva imagen de una porción de la Nebulosa de la Hélice del Telescopio Espacial James Webb de la NASA resalta nudos similares a cometas, fuertes vientos estelares y capas de gas desprendidas por una estrella moribunda que interactúa con su entorno.Imagen: NASA, ESA, CSA, STScI; Procesamiento de imágenes: Alyssa Pagan (STScI).

La tormenta solar más grande

La noche del lunes 20/01, el Sol liberó una gran tormenta de radiación e hizo que se encendieran las alarmas.

"Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003", publicó el SWPC en X, antes conocido como Twitter.

"Los posibles efectos se limitan principalmente a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales", agregó.

De acuerdo con los pronosticadores, las mediciones del satélite GOES-19 de la NOAA mostraron que la tormenta de radiación solar del lunes se había intensificado pasando a severa (S4) en las Escalas de Clima Espacial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica).

La NASA, por su parte, informó que esta llamarada del Sol se clasifica como X1.9. La clase X indica las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su intensidad.

Mientras tanto, la sonda Solar Orbiter, dirigida por la Agencia Espacial Europea (ESA), acaba de descubrir que las avalanchas magnéticas impulsan las erupciones solares.

"Una llamarada solar se desencadena por perturbaciones inicialmente débiles que rápidamente se vuelven más violentas. Este proceso de rápida evolución crea un cielo de gotas de plasma que continúan cayendo incluso después de que la llamarada se apague", explicó la ESA.

-------

Más noticias en Urgente24

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo