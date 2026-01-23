Miguel Borja vuelve a ser noticia por un motivo realmente insólito. El colombiano que se marchó libre de River y que llegó a negociar con Boca estaba a punto de firmar un contrato más que importante para convertirse en refuerzo del Cruz Azul de México. Pero ahora el colombiano dio un giro totalmente inesperado sobre su futuro.
INSÓLITO
Miguel Borja dio un giro inesperado tras irse libre de River y negociar con Boca
Miguel Borja tenía todo listo para irse al Cruz Azul de México y ahora su futuro cambió radicalmente.
Luego de haberse ido de River por la puerta de atrás, Borja comenzó a coquetear con la posibilidad de llegar a Boca e incluso desde el Xeneize realmente valoraron la posibilidad de sumar al Colibrí. Finalmente todo se trató de una artimaña del delantero y su representante para conseguir un gran contrato en el exterior, el cual ofreció Cruz Azul.
Desde hace varios días Miguel Borja estuvo esperando para firmar el contrato que ya estaba acordado con Cruz Azul pero de golpe y porrazo el colombiano indicó que iba a empezar a escuchar otras propuestas. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que La Máquina Cementera todavía no pudo resolver la salida de Matheusz Bogusz, delantero polaco que tiene negociaciones avanzadas para llegar al Houston Dynamo de la MLS.
Sin poder destrabar la salida de Bogusz, Cruz Azul no tiene cupos de extranjero para inscribir a Miguel Borja y esto es lo que trabó todo. El caso es que el Colibrí, que desde hace semanas tiene un acuerdo de palabra, se cansó de esperar a que llegue el momento de la firma y con varios mercados de pases a punto cerrarse decidió ir en búsqueda de otras oportunidades.
Miguel Borja se acerca al fútbol de Medio Oriente
Según la información que entregó César Luis Merlo, Miguel Borja tiene en la mano una propuesta de Emiratos Árabes Unidos que desde lo económico sería prácticamente imposible de rechazar. Ahora se verá si Cruz Azul logra destrabar todo para que el Colibrí pueda estampar la firma o bien el colombiano deciden avanzar por la propuesta de Medio Oriente.
Está claro que por la cantidad de goles y trayectoria que tiene, Borja es un jugador cotizado en el mercado. Cruz Azul no solo le ofrecía un gran salario sino también la posibilidad de competir en un equipo importante dentro de una liga reconocida. Ahora podría terminar un equipo sumamente menor pero cobrando un salario imposible de igualar.
Más en GOLAZO 24
La fuerte decisión que tomó Independiente Rivadavia con Sebastián Villa
Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con Maximiliano Salas
Boca Juniors avanza a paso firme por el refuerzo más deseado: "Ya acordó"
Tensión total en el Tribunal de Disciplina de AFA: Fuerte audio de Fernando Mitjans