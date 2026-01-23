Miguel Borja dio un giro inesperado tras irse libre de River y negociar con Boca

Sin poder destrabar la salida de Bogusz, Cruz Azul no tiene cupos de extranjero para inscribir a Miguel Borja y esto es lo que trabó todo. El caso es que el Colibrí, que desde hace semanas tiene un acuerdo de palabra, se cansó de esperar a que llegue el momento de la firma y con varios mercados de pases a punto cerrarse decidió ir en búsqueda de otras oportunidades.