Mientras el decreto que reformó el sistema de inteligencia sigue generando cruces políticos y cuestionamientos en el Congreso, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) avanzó con una medida clave para reorganizar su funcionamiento interno: activó formalmente un nuevo ámbito de coordinación para el intercambio de información estratégica entre los distintos organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.
SIGUEN LOS CAMBIOS
La SIDE mueve fichas mientras crece la polémica por el DNU que reformó la inteligencia
En medio de la polémica por el DNU, la SIDE activa un nuevo sistema de intercambio de inteligencia. En paralelo, la oposición trabaja para dar de baja el DNU.
La iniciativa se materializó con la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio que reúne a las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos específicos del sistema. El objetivo central es ordenar los flujos de información, unificar criterios y evitar superposiciones en la producción de inteligencia.
La SIDE mueve sus fichas
Desde la SIDE explicaron que este esquema busca mejorar la capacidad del Estado para anticipar riesgos y amenazas, y aportar insumos más claros a quienes deben tomar decisiones estratégicas en materia de seguridad y defensa. Según señalaron, la creación de canales formales y permanentes apunta a dejar atrás prácticas desarticuladas y avanzar hacia un modelo más profesionalizado.
El encuentro se realizó durante la mañana y contó con la participación de todos los actores que forman parte de la comunidad de inteligencia. La presencia de áreas con competencias diversas responde a la intención de construir una mirada integral sobre fenómenos complejos, que van desde el crimen organizado y el terrorismo hasta el lavado de activos y los desafíos geopolíticos.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, la Secretaría remarcó que el contexto internacional actual exige una inteligencia “integrada, moderna y eficiente”, capaz de proteger los intereses estratégicos del país. En esa línea, subrayaron que la Argentina necesita fortalecer su capacidad de análisis y coordinación frente a escenarios cada vez más dinámicos y sensibles.
Cambios en la SIDE y polémica por el DNU
La puesta en marcha de la CITN ocurre en un momento particularmente delicado para la SIDE. El Gobierno nacional impulsó recientemente un DNU que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia, con el argumento de modernizar la estructura, clarificar funciones y reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la norma abrió un fuerte debate político y jurídico.
Entre los puntos más cuestionados del decreto se encuentra la redefinición del carácter de las actividades de inteligencia, que pasan a ser consideradas “encubiertas”. Desde el Ejecutivo justificaron esa decisión en la necesidad de proteger información sensible y reducir riesgos para la seguridad nacional, aunque sectores opositores advirtieron sobre una posible ampliación excesiva de facultades.
Otro aspecto que generó controversia es la habilitación para que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en situaciones específicas, como durante el desarrollo de tareas de inteligencia, por requerimiento judicial o ante delitos cometidos en flagrancia. Para el oficialismo, se trata de una adecuación normativa; para la oposición, de una medida que requiere mayor control parlamentario.
En este escenario, la reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional aparece como una señal política y operativa. Por un lado, busca mostrar una SIDE más ordenada y coordinada; por otro, intenta respaldar la reforma impulsada por el Gobierno con hechos concretos de reorganización interna.
Mientras tanto, los bloques opositores continúan trabajando para llevar el debate al Congreso y frenar el DNU. La discusión promete escalar en las próximas semanas, en un clima de tensión donde se cruzan la seguridad, la transparencia y los límites del poder del Estado.
