La SIDE mueve fichas mientras crece la polémica por el DNU que reformó la inteligencia

Cambios en la SIDE y polémica por el DNU

La puesta en marcha de la CITN ocurre en un momento particularmente delicado para la SIDE. El Gobierno nacional impulsó recientemente un DNU que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia, con el argumento de modernizar la estructura, clarificar funciones y reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la norma abrió un fuerte debate político y jurídico.

Entre los puntos más cuestionados del decreto se encuentra la redefinición del carácter de las actividades de inteligencia, que pasan a ser consideradas “encubiertas”. Desde el Ejecutivo justificaron esa decisión en la necesidad de proteger información sensible y reducir riesgos para la seguridad nacional, aunque sectores opositores advirtieron sobre una posible ampliación excesiva de facultades.

Otro aspecto que generó controversia es la habilitación para que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en situaciones específicas, como durante el desarrollo de tareas de inteligencia, por requerimiento judicial o ante delitos cometidos en flagrancia. Para el oficialismo, se trata de una adecuación normativa; para la oposición, de una medida que requiere mayor control parlamentario.

En este escenario, la reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional aparece como una señal política y operativa. Por un lado, busca mostrar una SIDE más ordenada y coordinada; por otro, intenta respaldar la reforma impulsada por el Gobierno con hechos concretos de reorganización interna.

Mientras tanto, los bloques opositores continúan trabajando para llevar el debate al Congreso y frenar el DNU. La discusión promete escalar en las próximas semanas, en un clima de tensión donde se cruzan la seguridad, la transparencia y los límites del poder del Estado.

