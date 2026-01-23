Menos empresas en la era Milei: La motosierra avanza, y la crisis también

"Es particularmente grave porque la industria genera cerca del 25% del empleo registrado en Santa Fe y tiene un fuerte efecto de arrastre sobre otros sectores". "Es particularmente grave porque la industria genera cerca del 25% del empleo registrado en Santa Fe y tiene un fuerte efecto de arrastre sobre otros sectores".

En la comparación octubre 2025 vs noviembre 2023 el sector más afectado fue Servicio de transporte y almacenamiento con una caída del 11,0% en la cantidad de trabajadores registrados. Posteriormente están Servicios de alojamiento y de comida, con una retracción del 10,3%, y explotación de minas y canteras que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

image

Por su parte, el escrito también analiza la evolución temporal del derrumbe. De acuerdo a CEPA, el descenso más pronunciado tuvo lugar entre noviembre de 2023 y agosto del año siguiente, configurando una bajada en forma de "B".

En tanto, desde el centro de estudios indicaron que, si bien algunos sectores como la agricultura o ciertos servicios podrían mostrar mejoras puntuales, su peso en el empleo registrado es limitado.

"No parece posible una mejora sostenida del empleo formal en el mediano plazo", cerró Castagnino.

2026 complicado, pero aún hay esperanzas

Dentro de ese marco, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald "Coco" Báscolo, realizó un análisis sobre la situación laboral en la región y advirtió el complejo escenario que enfrenta la industria.

"Hay sectores de la industria que hoy, empezando el 2026, siguen complicados" remarcó, considerando que "la caída del mercado interno" y el incremento de importaciones impactaron negativamente en rubros como el textil, calzado y metalúrgico.

Sin embargo, en diálogo con Cadena3 Rosario, destacó que "Santa Fe es una provincia muy fuerte en todo lo vinculado a agroindustrias", con cifras récord en la producción de leche, trigo y girasol en 2025.

Como cierre, vaticinó a que "la cosecha de este 2026 apunta a que sea el récord de los últimos 20 años", lo que podría tener un efecto positivo en la economía provincial.

image El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, encendió las alertas aunque buscó llevar calma.

Más contenidos en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo