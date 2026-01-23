INFORME DEL CEPA
Menos empresas en la era Milei: La motosierra avanza, y la crisis también
En Santa Fe cerraron más de 2.000 empresas y se perdieron 15.128 puestos de trabajo registrados en dos años. 2026 complicado para la industria, pero...
Cierre de empresas
El dato no es menor: en el territorio santafesino, el número de firmas pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 48.398 en octubre del año pasado. Al respecto, Tomás Castagnino, economista del CEPA y responsable del estudio, explicó que el documento hace hincapié en el sector privado formal.
En ese sentido, sostuvo: "Estamos analizando trabajadores registrados, con cobertura de aseguradoras de riesgo de trabajo, lo que nos permite observar el comportamiento del empleo formal".
Entre los sectores más afectados se puede observar el de transporte y almacenamiento, que perdió alrededor de 1.000 compañías. Le siguen la industria manufacturera, con 273 menos, la agricultura y ganadería con 240. Asimismo, los servicios profesionales y técnicos, y la construcción, registraron una baja de unas 140 empresas.
Menos empleo
En relación al empleo, la bota santafesina pasó de unos 632.000 trabajadores registrados a 617.000, una caída cercana al 2,5% o 3% en consideración a noviembre de 2023. A raíz de dicho escenario, el sector industrial fue el más golpeado, con una pérdida de alrededor de 7.300 puestos de laburo, casi la mitad del total provincial.
En la comparación octubre 2025 vs noviembre 2023 el sector más afectado fue Servicio de transporte y almacenamiento con una caída del 11,0% en la cantidad de trabajadores registrados. Posteriormente están Servicios de alojamiento y de comida, con una retracción del 10,3%, y explotación de minas y canteras que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.
Por su parte, el escrito también analiza la evolución temporal del derrumbe. De acuerdo a CEPA, el descenso más pronunciado tuvo lugar entre noviembre de 2023 y agosto del año siguiente, configurando una bajada en forma de "B".
En tanto, desde el centro de estudios indicaron que, si bien algunos sectores como la agricultura o ciertos servicios podrían mostrar mejoras puntuales, su peso en el empleo registrado es limitado.
"No parece posible una mejora sostenida del empleo formal en el mediano plazo", cerró Castagnino.
2026 complicado, pero aún hay esperanzas
Dentro de ese marco, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald "Coco" Báscolo, realizó un análisis sobre la situación laboral en la región y advirtió el complejo escenario que enfrenta la industria.
"Hay sectores de la industria que hoy, empezando el 2026, siguen complicados" remarcó, considerando que "la caída del mercado interno" y el incremento de importaciones impactaron negativamente en rubros como el textil, calzado y metalúrgico.
Sin embargo, en diálogo con Cadena3 Rosario, destacó que "Santa Fe es una provincia muy fuerte en todo lo vinculado a agroindustrias", con cifras récord en la producción de leche, trigo y girasol en 2025.
Como cierre, vaticinó a que "la cosecha de este 2026 apunta a que sea el récord de los últimos 20 años", lo que podría tener un efecto positivo en la economía provincial.
Más contenidos en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos