Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

En una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en el Foro Económico Mundial, Milei equilibró hábilmente su apoyo ideológico a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump con su cortejo económico a China, al tiempo que defendía el libre comercio.

“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, declaró Milei, minutos después de aparecer en un evento de Davos con Trump como uno de los miembros fundadores de la polémica 'Junta de la Paz' del Presidente estadounidense. “Si observan el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con China”.

Milei, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de Trump, ha intentado lograr un delicado equilibrio entre Washington y Beijing desde que se refirió al gobierno comunista chino como un "asesino" durante la campaña.

Él ha suavizado su retórica como Presidente, sin aceptar ni excluir por completo al gigante asiático.

Esa vena pragmática quedó en evidencia durante su entrevista en el resort alpino suizo, en la que se negó a criticar el aparente rechazo de Trump a la líder opositora venezolana María Corina Machado —a quien llamó "amiga"— mientras que también evitó la oportunidad de encontrarle defectos al vecino más grande de Argentina, Brasil, bajo el gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei-Trump Milei y Trump.

Brasil

Cuando se le preguntó sobre las elecciones de Brasil en octubre, cuando el líder conocido universalmente como Lula busca un 4to. mandato récord, Milei dijo que los 2 países tienen una "relación adulta".

“Esto no es una contienda ideológica de artículos académicos”, dijo. “En medio están las vidas de millones de seres humanos”.

Brasil también es el principal socio comercial de Argentina, seguido de China. Las exportaciones argentinas a China aumentaron un 62% en 2025 con respecto al año anterior, mucho más rápido que el aumento del 27% en los envíos a Estados Unidos durante el mismo período.

Milei ha buscado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca y dijo que tendría buenas noticias sobre el pacto "muy pronto".

A diferencia de su aliado estadounidense, el líder libertario se ha posicionado como un férreo defensor del libre comercio. Se comprometió a hacer todo lo posible para eliminar las barreras a la economía proteccionista de Argentina y promocionó un pacto de libre comercio recientemente firmado entre los 27 países de la UE y el Mercosur, el bloque sudamericano del que Argentina es miembro.

“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China”, dijo Milei. “Quiero una economía abierta”.

Lula y Milei.png Lula da Silva y Milei: Foto de baja calidad pero no hay más.

Obsesión con Lula da Silva

Presionado sobre las acciones de Trump en Venezuela, Milei ofreció una defensa a todo pulmón de la destitución de Nicolás Maduro mientras mantenía el respaldo de Estados Unidos a la adjunta del líder autoritario, Delcy Rodríguez.

“En Venezuela, creer que existe otra posibilidad para gestionar el proceso de estabilización es realmente no comprender los límites de la realidad”, dijo Milei. “Así que, desde mi punto de vista, el trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente”.

Aun así, el autoproclamado gurú de la política argentina no pudo resistirse a lanzar una indirecta a su rival izquierdista, Lula. Al preguntársele si pondría a uno de sus famosos perros el nombre del líder brasileño, respondió que llevan nombres de economistas pro-libre mercado.

“Jamás les pondría el nombre de alguien de izquierdas”, dijo Milei. “Quiero demasiado a mis perros como para insultarlos”.

